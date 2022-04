Freja skal til DM: Hun har et helt særligt talent

HJØRRING:Om ganske kort tid går det løs for det unge supertalent, Freja Vejrgang fra Hjørring. Hun deltager ved DM i Skills, 28.-30. april. Det er en konkurrence for unge elever i forskellige håndværkerfag. Hun skal dyste med tre andre unge i faget, “skiltetekniker”.

Den beskedne hjørringenser satser ikke nødvendigvis på at vinde, men tror, det kan lade sig gøre, hvis hun rammer dagen. Freja Vejrgang er en frisk pige, der har let til smil og let ved at suge viden til sig.

- Jeg har meget høj arbejdsmoral og er grundig og flittig. Når jeg har sat mig noget for, så gør jeg alt for, at det lykkes, siger Freja Vejrgang.

Foto: René Stoklund - Stoklund Medieproduktion René Stoklund

Hun kender sit fag særdeles godt. Allerede som 13-årig startede hun hos Egotag Skilte & Reklame i Hjørring, dog i første omgang som rengøringshjælp i nogle timer hver uge. Det gav hende smag for faget. Hun startede senere på handelsskolen med henblik på at læse jura. Det kom hun hurtigt fra igen.

- Jeg synes ikke rigtigt, jeg passede ind. Det var ikke som, jeg havde håbet på. Jeg var nok alt for glad for at være hos Egotag, siger Freja Vejrgang.

Hun elsker sit fag, fordi det udfordrer hende. Hver dag er forskellig. En skiltetekniker har mange forskellige opgaver. De pakker biler ind i folie og producerer skilte, logoer og dekorationer i større og mindre formater.

Foto: René Stoklund - Stoklund Medieproduktion René Stoklund

Når Freja har fri fra sit arbejde som elev hos Egotag i Hjørring, kan hun godt lide at løbe og styrketræne. Hun arbejder også som instruktør hos Vendia Fitness.

Undervejs i læretiden har hun også haft flere skoleforløb på College 360. Hun består sine skoleforløb med flotte karakter og masser af ros fra faglærerne, der beskriver hende som flittig og meget kammeratlig. Senest fik hun topkarakteren 12

Trods sin unge alder, besidder Freja også en helt særlig og meget vigtig egenskab, som hendes fire kolleger hos Egotag er utroligt glade for - hun er en ørn til at stave.

- Jeg er rigtig god til dansk, så det er altid mig, der læser korrektur på mit arbejde. Det er som om, jeg bare straks spotter stavefejl, siger Freja Vejrgang.

Hun har været i lære i to år hos Egotag og er færdigudlært næste sommer. Hun har på ingen måder fortrudt, hun droppede jura-studiet.

- Alle dage er så forskellige. Opgaverne varierer meget. Det er også en fordel, jeg er et lille sted, jeg får lov til at strukturere min dag og prøver det hele, siger Freja Vejrgang.

Når hun er færdigudlært om et år, har hun allerede sikret sig et job. Hendes arbejdsgiver, Egotag, har nok at lave, så de har lovet hende, at hun kan blive der bagefter.

- Det er jeg superglad for, siger Freja Vejrgang.