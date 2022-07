Frist for ansøgning til de videregående uddannelser: Sådan er det gået i Thisted

THISTED:5. juli var der frist for at søge optagelse på en videregående uddannelse. For de fire uddannelsesmuligheder i Thisted var der tilbagegang over det meste af linjen, men en enkelt uddannelse har højst usædvanligt oplevet fremgang.

- Vi har set en nedgang i antallet af ansøgere, men vi hæfter os dog ved den usædvanlige tilslutning til sygeplejerskeuddannelsen, hvor tallet er steget, siger Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør for UCN.

Antallet af kvote 1-ansøgere til uddannelsen som sygeplejerske i Thisted er steget med 17 procent i forhold til sidste år, således at man er gået fra 23 til 27 ansøgere. Hvis man medtager kvote 2-ansøgninger, er det samlede antal af ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsen i Thisted faldet.

En enkelt uddannelse kan ikke oprettes

Selvom antallet af kvote 1-ansøgere, der ønsker at uddanne sig til sygeplejerske i Thisted er steget, så er der over en bred kam ikke meget at råbe hurra for. Ser man på tallene for markedsføringsøkonomuddannelsen, så er der så få ansøgere, at man ikke kan oprette uddannelsen.

- Vi har desværre kun fået to kvote 1-ansøgere til markedsføringsøkonomuddannelsen, så vi har derfor måttet tilbyde de to ansøgere en anden uddannelse eller uddannelsessted, siger Peter Møller Pedersen, der tilføjer, at selvom tilslutningen ikke har været stor, så regner man med at beholde udbuddet af uddannelser i Thisted.

Ifølge uddannelsesdirektøren ved UCN har man forsøgt at reklamere for markedsføringsøkonomuddannelsen, men han tilføjer dog, at man selvfølgelig altid kunne have gjort mere.

Et nationalt, bekymrende billede

Det faldende antal af ansøgere til de videregående uddannelser i Thisted skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling på landsplan. En udvikling, der ikke ligefrem kan siges at være positiv. Ser man på tallene for alle uddannelser på landsplan, så er antallet af ansøgere faldet med 15 procent i forhold til 2021 og 10 procent i forhold til 2019. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For de fire uddannelser i Thisted, der tæller sygeplejerske, pædagog, finansøkonom og markedsføringsøkonom, er antallet af ansøgere meget lig det generelle antal af ansøgere til netop den type af uddannelse. Med undtagelse af sygeplejerske, der som nævnt er steget en smule i Thisted for kvote 1-ansøgninger, mens det på landsplan er faldet.

- Til trods for, at vi har oplevet fremgang for sygeplejerskeuddannelsen, så er det nationale billede generelt bekymrende, når man ser på de her velfærdsfag, som fx også pædagog, siger Peter Møller Pedersen, der tilføjer, at man forsøger at komme tættere på ungdomsuddannelserne, så man kan fortælle, hvad lokalområdet har at byde på.

Samlet set har UCN i Thisted fået 189 ansøgere til deres fire uddannelser, hvoraf 85 har haft det som 1. prioritet. UCN udbyder i alt 170 studiepladser på uddannelserne i Thisted.