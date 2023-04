Retten har talt i sag mod brugtvognshandler

AGGERSUND:Der kom ikke noget ud af at anke dommen. Brugtvognshandler i Aggersund Kenneth Haastrup og hustruen skal til at betale de bøder, de skylder det offentlige.

Den konklusion kom Vestre Landsret i Aalborg til, efter at ankesagen har været udsat to gange. Kenneth Haastrup fik udsættelse første gang, da han henviste til at han havde fået dårlig ryg. Men da han ikke mødte op i retten denne gang blev sagen altså afgjort alligevel.

Hvad afgørelsen helt konkret kommer til at betyde, er dog endnu ikke helt klart.

- Det er faktisk en kompliceret sag. Kenneth Haastrup har som sådan ingenting mere, det meste hører til konen. Nu skal vi have helt overblik over hvilke krav vi har, og hvordan de skal sættes, fortæller borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V).

18.000 om måneden i bøde

I byretten blev ægteparret hver idømt en bøde på 30.000 kroner samt tvangsbøder hver måned. For Kenneth Haastrups vedkommende 8000 kroner om måneden, for Henriette Haastrup 10.000 kroner. Altså i alt 18.000 kroner om måneden til parret.

Hvor mange måneder det handler om, er ikke klart, men Vesthimmerlands Kommune har brugt mange penge og timer på sagen gennem årene. Blandt andet har man afsat en ejendomsinspektør i tre år til at have sagen som hovedområde.

Ægteparret ankede dog sagen samme dag som byretten kom med sin afgørelse, hvilket satte sagen i stå frem til landsrettens dom.

Ingen kommentarer

Sagen rækker efterhånden to årtier tilbage, for allerede da kommunen hed Løgstør og ikke Vesthimmerland fik brugtvognshandleren flere henstillinger om at få styr på de brugte biler, der stod parkeret rundt om i hjembyen Aggersund.

Også byens borgerforening har gennem årene flere gange søgt at få forholdene omkring de mange kasserede biler bragt i orden hos forhandleren.

Kenneth Haastrup fortæller Nordjyske, at han ikke har hørt om den nye dom og i øvrigt ikke har kommentarer.