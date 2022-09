"Ham fra TV": Nu er Nordjyllands mest kendte tømrerlærling i gang

AALBORG:Mester Per Buur er glad.

Det er gået - som han siger - rigtig godt i den første uge af Magnus Storchs læretid.

- Vi er blevet råbt an på gaden og det hele. De har råbt: Rigtig godt gået og tillykke, Magnus. Masser af venlige tilråb har vi fået, fortæller Per Buur, der ejer Buur Byg ApS.

Per Buur, indehaver af Buur Byg ApS. Foto: Kim Dahl Hansen

Magnus Storch på 17 år blev landskendt, fordi han på utraditionel vis forsøgte at råbe byggebranchen op. Han manglede en læreplads og havde søgt så mange byggefirmaer og fået så mange nej' er, at der måtte utraditionelle metoder i brug.

Hans moster var den, der fik ideen, og Magnus var med. Han stillede sig op foran byggemarkedet Stark på Håndværkervej i Aalborg med et kæmpestort skilt med overskriften: Jeg søger læreplads.

Det fik han.

Det var nemlig ikke kun de forbipasserende, der opdagede Magnus. Et foto af ham ude foran Stark blev lagt på de sociale medier - og så gik det stærkt.

Så blev det endelig hverdag, og arbejdet kan begynde for Magnus Storch. Privatfoto

Efter en uge som lærling hos Bur Byg ville mester Per Buur lige komme med en lige så usædvanlig hilsen til sin unge lærling - en T-shirt, som Bygma og Per Buur stod bag.

"Ham fra TV" - står der med hvid skrift hen over den sorte T-shirt.

Og det blev han. Både regionalt kendt og landsdækkende.

Han fik sågar henvendelser fra Canada om en læreplads, da et foto af ham med skiltet gik viralt.

Per Buur reagerede, da han så opslaget på et af de sociale medier - og Magnus takkede ja.

Magnus begyndte således sin læretid hos Buur Byg for en uge siden.

- Det er gået rigtig fint. Vi er lige nu i gang med at bygge et lidt større skur i Hasseris. Og her er Magnus jo med til at bygge. Han kan jo også noget i forvejen, siger Per Buur.

Magnus - i baggrunden - er med til at bygge et lidt større skur i Hasseris. I forgrunden tømrersvend Lars Løt, der står for at lære ham op. Privatfoto

Vil du ikke gå glip af de vigtigste nyheder fra nordjysk erhvervsliv? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev kvit og frit her.