Her er de mest populære uddannelser: Direktør er bekymret på samfundets vegne

NORDJYLLAND:Langt færre har lyst til blive sygeplejerske. Langt færre har lyst til at blive lærer. Det viser sig af de ansøgninger som Professionshøjskolen UCN modtog tirsdag, hvor ansøgningsfristen udløb.

Der er også et lille fald i ansøgninger til pædagoguddannelsen som er med til at tegne billedet af, at der generelt er færre og færre, der har som deres største ønske at studere på. Antallet af ansøgere, der har en nordjysk UCN-uddannelse som første prioritet, er 17 procent lavere end sidste år, så det samlede antal i år er under 3000.

Det bekymrer UCN's uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen på samfundets vegne, fordi udviklingen går mod en situation, hvor der mangler uddannet arbejdskraft på en lang række områder.

- Ikke mindst områder hvor vi allerede i dag kan se, at der mangler hænder, konstaterer Peter Møller Pedersen, der noterer sig en helt ny situation på sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er udsigt til ledige pladser.

Er der et lys i mørket, så er det ifølge UCN, at der er "ekstraordinært gode muligheder for at begynde at læse til februar, hvor den lavere søgning vil give flere ledige studiepladser".

Og så glæder man sig over, at der er 100 ansøgninger til de 60 studiepladser på uddannelsen som bioanalytiker på UCN i Hjørring.

På Aalborg Universitet regner man fortsat på tallene, men det samlede ansøgerantal ser ud til at værre faldet, samtidig med at der er flere, der har søgt AAU som deres første prioritet. Medicin og psykologi er igen i år blandt de mest populære uddannelse.