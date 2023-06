Skidtet fylder også her: - Det var tydeligvis ikke snavs fra en enkelt dag

BROVST: Affaldsspande der ikke er blevet tømt, spindelvæv i hjørner, borde der ikke er tørret af, og gulve der ikke er vasket. Det er nogle af de oplevelser, som flere forældre på Brovst Skole har klaget til skolebestyrelsen over.

- Vi har modtaget henvendelser fra flere forældre, som mener, at rengøringen af skolen ikke er tilfredsstillende. Derfor har punktet været behandlet flere gange på vores skolebestyrelsesmøder, siger skolebestyrelsens formand, Dorthe Tranholm Larsen.

Dermed melder Brovst Skole sig på banen sammen med Biersted Skole og Skovsgaard/Tranum Skole, som tidligere har givet udtryk for, at de finder rengøringen af skolerne mangelfuld.

- Vi kan genkende beskrivelserne af rengøringsstandarden fra de to andre skoler, og for os er det vigtigt at kommunalbestyrelsen ved, at den er gal med rengøringen på flere skoler, siger Dorthe Tranholm Larsen.

- Blandt andet havde vi et forældrearrangement, hvor forældrene ville tørre bordene af inden mødet. De konstaterede, at bordene var mærkbart beskidte, og der var tydeligvis ikke tale om snavs fra en enkelt dag, siger hun.

Kan det tænkes, at den mangelfulde rengøring kan skyldes, at eleverne roder for meget til, at rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent?

- Det er fair nok, at personalet siger, at det er umuligt at gøre rent, hvis ikke eleverne har ryddet op efter sig, men mit indtryk er, at eleverne er gode til at rydde op, siger hun og tilføjer.

- Der er ordninger med skoleduks, og når jeg kommer på skolen, er det ikke sådan, at jeg tænker: "her er godt nok rodet".

Formanden for skolebestyrelsen, Dorthe Tranholm Larsen mener ikke, at den mangelfulde rengøring kan tilskrives manglende oprydning fra eleverne.

Henvendelse til kommunen

Jammerbugt Kommune har siden 2020 haft udliciteret rengøringen af de kommunale institutioner til den private virksomhed, Kongsvang Cleaning & Facility A/S.

Det er imidlertid Ejendomscenter Jammerbugt, der er en del af Vækst- og Udviklingsforvaltningen i Jammerbugt Kommune, der er ansvarlig for rengøringsområdet.

Skolebestyrelsen kontaktede i april Ejendomscenteret i Jammerbugt Kommune for at gøre opmærksom på situationen.

- Vi sendte en skriftlig henvendelse, hvor vi gav udtryk for problemet med den mangelfulde rengøring. Vi bad om at få en tilbagemelding i forhold til, hvordan Ejendomscentret ville agere i forhold til kvaliteten af rengøringen på vores skole, siger Dorthe Tranholm Larsen.

- Vores ønske er, at vi får en bedre rengøringsstandard, siger hun.

Kontrol af rengøringen

Mathilde Helledie Sørensen, der er entrepriseleder og kontraktstyrer hos Ejendomscenter Jammerbugt, bekræfter, at hun i april modtog en henvendelse fra Brovst Skole, der beskriver den mangelfulde rengøring.

- Den har vi også reageret på - dels har der været en kontrol fra Kongsvang og dels har der i maj været en uvildig kontrol, siger Mathilde Helledie Sørensen.

- Vi har været i dialog med Kongsvang omkring nogle forhold, som skulle rettes op, siger Mathilde Helledie Sørensen og tilføjer, at hun ikke har hørt noget fra Brovst Skole efter dette.

Nu er det den tredje skole, der har kritiseret rengøringen - hvad tænker du, at det skyldes?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, siger Mathilde Helledie Sørensen.

Ingen ændring

Dorthe Tranholm Larsen er positiv i forhold til, at kommunen har iværksat et uvildigt kontrolbesøg. Hun efterlyser imidlertid mere information i forhold til den fremtidige rengøringsstandard.

- Vi så gerne, at vi fik en rapport efter dette kontrolbesøg, for i vores optik har det ikke ændret noget på standarden af rengøringen, siger hun.

Evaluering af rengøringsstandarden

Forvaltningen har fået til opgave at udarbejde en evaluering af rengøringen af de kommunale bygninger, og i den forbindelse har en uvildig rådgiver været ude at besigtige forholdene i december og januar.

Denne evaluering vil blive forelagt politikerne inden sommerferien.

Kontrakten med Kongsvang Cleaning & Facility A/S udløber ultimo december, og herefter skal opgaven igen i udbud. Men inden det sker, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til resultatet af evalueringen.