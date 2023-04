Ingen skolefri på store bededag - men der er en rosin i pølseenden

FREDERIKSHAVN:I år er sidste år, hvor store bededag er en arbejdsfri dag herhjemme.

Fra og med næste år bliver dagen som bekendt en helt almindelig arbejdsdag.

Det kommer skoleeleverne i Frederikshavn Kommune også til at mærke. De skal nemlig i skole på den snart hedengangne helligdag.

Men lovændringen kommer dog ikke til at ændre på det nuværende antal skoledage i Frederikshavn Kommune.

Derfor skal der til næste skoleår planlægges en anden skolefridag end store bededag, og onsdag tager børne- og ungdomsudvalget så stilling til, hvilken dag eleverne skal holde fri i stedet.

Der lægges op til, at det enten bliver i forlængelse af elevernes sommerferie, så den første skoledag i skoleåret 2023-24 bliver 11. august.

Christina Lykke Eriksen håber, at fridagen kommer til at ligge i forbindelse med juleferien. Arkivfoto

Eller den skal placeres i forbindelse med juleferien, så ferien enten starter en dag tidligere eller slutter en dag senere.

- Det handler om, hvordan vi får det afviklet mest praktisk, også i forhold til hvordan forældre lettest kan få fri. Og her mener vi, at det er i forbindelse med en af de lange ferie, siger Christina Lykke Eriksen (SF), der er formand for udvalget.

Selv håber hun, at man i udvalget bliver enige om at gøre juleferien en dag længere.

- Sommerferien er jo lang i forvejen, så jeg synes, det giver bedst mening, hvis vi gør juleferien en dag længere, siger Christina Lykke Eriksen.

Også i Aalborg Kommune omdannes store bededag fremover til en almindelig skoledag.