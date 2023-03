Julies frisør-drøm gik i vasken - sådan fik hun det rigtige match

HADSUND:20-årige Julie Lybæk har ikke altid haft det nemmeste ungdomsliv. I 6. klasse blev Julie diagnosticeret med epilepsi.

Hun fik anfald, der tog på hendes kræfter, så hun havde svært ved at følge med i undervisningen. Efter 9. klasse måtte hun opgive sin drøm om at blive frisør.

En vejleder fortalte Julie, at det ikke duede i frisørfaget, at hun risikerede at falde om med kramper midt i en klipning.

På trods af hårde odds står Julie Lybæk fra Hadsund nu med en flot anbefaling fra en arbejdsplads, der blev det helt rigtige match for hende.

- Teglgården er et dejligt sted, og alle kollegerne er gode, siger Julie Lybæk, der som sosu-studerende har tre et halvt års praktisk erfaring fra ældreplejen at trække på. Foto: Lars Pauli

Det var Plejehjemmet Teglgården, i Als i Mariagerfjord Kommune, hvor personalet tog imod Julie med åbne arme.

- Jeg føler mig godt tilpas i at være sosu. Jeg kan lide, at man yder omsorg. De ældre skal have det godt som os, siger Julie Lybæk.

Julie er - med sit udprægede omsorgsgen - klar til at bidrage til sosu-faget, som akut mangler mennesker af hendes støbning.

Julie er EGU-elev og godt i gang med at uddanne sig til sosu-assistent. Foto: Lars Pauli

Knapheden på hænder inden for velfærdsområderne er et samfundsproblem, som ifølge prognoser kun vokser sig større i årene, der kommer.

Udfordrende skolegang

Susanne Christensen vil gerne slå et slag for EGU-praktikken.

Hun er EGU-vejleder på FGU Himmerland og har fulgt Julie siden 1. maj 2021, da Julies praktikophold på Teglgården blev til en EGU-ansættelse.

- Julies historie viser, at vi skal turde satse på de unge, der har haft en udfordrende skolegang, og som har svært ved at tage en ordinær uddannelse, siger Susanne Christensen.

EGU-elever som Julie får en ansættelseskontrakt, logo på tøjet og en 37 timers arbejdsuge. De oplever, at de tilhører arbejdspladsen, fremhæver Susanne Christensen.

- Det unikke er, at de får lov til at starte med at blive ansat på en arbejdsplads, og at de kobler teorien på bagefter, siger Susanne Christensen.

Omsorgsgen

- Man skal have et omsorgsgen, og det har Julie. Hun vil det bedste for andre mennesker, lyder det fine skudsmål fra en af de mest erfarne i Mariagerfjord Kommunes ældrepleje, sygehjælper Signe Bech.

Signe Bech har 45-års jubilæum på Teglgården i maj i år. Hun var en af de kolleger, som havde Julie under sine vinger, mens Julie var i praktik på arbejdspladsen frem til januar 2023.

Sygehjælper Signe Bech, beboer Esther Nielsen og studerende Julie Lybæk sidder på Esthers seng på stuen. - Hun vil det bedste for andre mennesker, siger Signe Bech om sin gamle praktikant. Foto: Lars Pauli

- Når Julie har haft en beboer i bad, ser beboeren friseret og velsoigneret ud. Hun klipper negle og lægger neglelak. Julie har også ryddet op inde på stuen.

Den udvikling, Julie gennemgik i løbet af de tre et halvt år, hun var på Teglgården, er bemærkelsesværdig, synes den garvede kollega.

- Julie er en solstrålehistorie! siger Signe Bech.

Julie er en solstrålehistorie, synes Signe Bech (tv.). Foto: Lars Pauli

Signe Bech husker, at Julie i starten skulle køres af sin mor på arbejde. I dag tager Julie selv bussen, og den unge kvindes selvtillid er vokset mærkbart.

- Da Julie startede her, var der nogle ting, der var svære. Hun har epilepsi. Hun fik anfald en gang om ugen, hvor hun lå på gulvet. Vi måtte ringe efter hendes mor.

- Vi syntes, det var synd for Julie, og bad den læge, som kommer her på Teglgården hver 14. dag, om at se Julie, fortæller Signe Bech.

Lægen henviste Julie til udredning i Aalborg med det resultat, at Julie i dag er på anden medicin og kun sjældent får anfald. Når det sker, er det mest om natten.

- Når jeg får anfald om dagen, er det mest som ryk i arme og ben, fortæller Julie.

Åbne døre

EGU kan åbne nogle døre ind til mange forskellige brancher, fortæller Susanne Christensen, som for tiden har ni unge i EGU-praktik i forskellige virksomheder i Mariagerfjord Kommune.

- For nogle unge bliver det springbræt til en uddannelse, siger Susanne Christensen, som glæder sig over, at det er, hvad der er sket for Julie.

Esther Nielsen og Julie Lybæk får sig en snak på stuen. Foto: Lars Pauli

12. januar i år tog Julie hul på grundforløbet til sosu-uddannelsen i Aalborg. Julie bliver en del af et ungdomsmiljø og får nye venner.

Hvad er EGU? EGU er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed.

Et EGU-forløb tilrettelægges med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.

Eleven skal opnå kendskab til arbejdsmarkedet samt viden og færdigheder, så eleven senere kan tage en erhvervsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge.

I Mariagerfjord Kommune er der for tiden ni unge, som er i praktik inden for blandt andet butik, restauration, byggeindustri, pedelfunktioner og pakkeri. VIS MERE

På Teglgården fik Julie tildelt beboere, som hun havde ansvaret for, og hun var god til at spørge det erfarne personale, hvis hun var usikker på noget.

Hun hjalp med at arrangere bowling, høstfest og julefrokost, fortæller Signe Bech.

Julie fik også et online kursus i medicinhåndtering, så hun på lige fod med kollegerne kunne give beboerne medicin.

Alt i alt står Julie på et rigtig godt fundament af praktisk erfaring, nu hvor hun skal studere på sosu-uddannelsen.

- Jeg synes, det er dejligt at have været ude og have haft hænderne i faget. Mine fremtidsdrømme er helt klart at blive sosu.

- Jeg føler mig klar nu, fordi jeg har fået lov at tage et forløb inden, siger Julie Lybæk.