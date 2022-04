Kender du nogen, der skal til DM i Skills? Her er listen over de aalborgensiske deltagere

AALBORG:De bedste og mest dedikerede lærlinge træner i disse dage benhårdt for at være klar, når erhvervsskolerne afholder deres årlige DM i Skills. Stedet hvor de dygtigste konkurrerer mod hinanden på færdigheder inden for hvert deres fag.

I år er rekordår med 48 faglige uddannelser repræsenteret i konkurrencerne. Blandt dem er altså 23 lærlinge fra Aalborg. Blandt andet lærlingen Stine Hartvig, der er skolens håb inden for kokkeuddannelsen.

- Jeg går efter at vinde DM i skills, ellers var jeg ikke stillet op, sagde hun selvsikkert, da vi mødte hende under en træning.

For der har været meget træning, udskilning og udvælgelse for at finde de bedste repræsenter for skolen.

- Jeg synes, det er fantastisk at se den dedikation og passion, de unge mennesker viser for deres fag, fortæller uddannelsesdirektør Bo Banch.

- Selvfølgelig er det også en konkurrence, og til en konkurrence skal der findes en vinder. Men alene det at komme med til DM i Skills er en kæmpe præstation, der kræver en stor indsats, og det, synes jeg, er vigtigt at anerkende, siger Bo Banch.

Uddannelsesdirektør på Techcollege, Bo Banch, glæder dig over elevernes entusiasme i træningen op til DM i Skills. Foto: Techcollege Foto: Svenn Hjartarson

Der er godt 30 erhvervsuddannelser på Techcollege i Aalborg, og de 23 elever repræsenterer 14 forskellige uddannelser.

Til nogle konkurrencer kender man en del af indholdet på forhånd - som hos gastronomerne, hvor man på forhånd har skullet forberede en tre-retters menu. Andre steder går man ganske blind ind til de tre dages konkurrencer - som hos mediegrafikerne, hvor man ved, hvad opgaven går ud på, men intet om indholdet, fortæller elev Pernille Holm Mortensen.

Pernille Holm Mortensen er i lære som mediegrafiker og deltager ved DM i Skills for Aalborg. Foto: Techcollege

- Det bliver vildt spændende og udfordrende. Jeg ser det som et stort projekt, jeg har to dage til at færdiggøre. Det er måske lidt kortere tid, end man normalt har til at udvikle en visuel brand-identitet, men hey - jeg kan jo godt lide en god udfordring, siger Pernille Holm Mortensen

For nogle er DM i Skills en jagt efter guld - som flisemureren, der deltager for tredje gang - mens andre ser konkurrencen og forberedelserne som en mulighed for at øve sig på arbejdsformer og teknikker, der ellers ikke normalt fylder så meget i hverdagen.

Det siger frisørelev Ann-Louise Juul Andersen. Hun havde aldrig skænket konkurrencer en tanke, men et spørgsmål fra faglæreren og lidt pres fra mester, og så var hun også klar.

- Det bliver selvfølgelig en stor oplevelse, men det er jo også en læringsproces. Altså, her er en chance for virkelig at nørde ned i nogle teknikker, frisurer og så videre, som vi ikke lige oplever så meget af i hverken skolen eller ude i salonen, fortæller Ann-Louise, der af samme årsag bruger så meget tid, hun overhovedet kan, på at øve sig.

Frisør-eleverne Nikita Caroline Kristensen (billedet) og Ann-Louise Juul Andersen lærer en masse ved at være tilmeldt en konkurrence. Foto: Techcollege

Der er altså nærmest lige så mange forberedelsesmetoder og tilgange til DM i Skills, som der er fag og elever. Men én faktor er dog altafgørende hele vejen rundt; der skal være tid til og mulighed for at øve sig. Både på skolen, men også hos mestrene.

- Deltagelse ved DM i Skills er resultatet af ikke bare dygtige elever, men også passionerede faglærere og ikke mindst gode lærepladser, der har givet tid, plads og støtte for at de unge mennesker har kunne nå hertil, fortæller Bo Banch.

- Det er virkelig glædeligt at se, hvordan mestrene sætter både tid, værktøj, lokaler og kompetencer til rådighed for at sikre de optimale forhold for deltagerne. Det er også derfor, DM i Skills på alle måder er et fantastisk udstillingsvindue for både faglig stolthed, erhvervsuddannelserne og det samarbejde, der skal til mellem elev, skole og virksomhed - ikke bare i forhold til DM i Skills, men erhvervsuddannelserne generelt.

Janus Falkensten Vilstrup, der netop er færdiguddannet hos Bagergården i Saxild. Foto: Techcollege

Over 300 unge fra landets erhvervsskoler konkurrerer om titlen som danmarksmester og muligheden for at blive udtaget til Danmarks skills-landshold, der deltager i europa- og verdensmesterskaberne. Flere af fag-konkurrencerne starter allerede i efteråret 2021 med lokale og regionale mesterskaber, hvor deltagerne kvalificerer sig til DM i Skills.

DM i Skills foregår fra torsdag 28. april til lørdag 30. april i Høng på Sjælland.