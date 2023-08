Kronprinsessen indvier storstilet byggeri

JETSMARK:I 2015 begyndte planlægningen, og 14. august i år tager Skolecenter Jetsmark så for første gang imod elever, når skolecenteret kan byde velkommen.

Første spadestik til det storstilede projekt blev taget i marts 2021, og nu ligger det fast, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen kommer og indvier det.

Det glæder borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade, at skolecenteret nu bliver indviet.

- Med det nye Skolecenter Jetsmark er der tale om en stor og perspektivrig investering i Jammerbugt Kommune. Skolecenter Jetsmark bliver en ny og moderne ramme om læring og trivsel for områdets børn og unge. Det bliver også et kulturcenter for hele området Pandrup, Kaas og Moseby med åbne døre for lokale initiativer og arrangementer, fortæller borgmester Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi glæder os og forventer os rigtig meget af de smukke, gennemtænkte bygninger og de flotte, funktionelle udearealer. Derfor betyder det meget, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen vil indvie skolen.