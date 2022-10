Lokalt spisested vinder flot hæder: - Vi er megastolte

GLYNGØRE: Restaurant Limfjordens Hus i Glyngøre er blevet kåret som Årets Læreplads 2022 på Uddannelsescenter Holstebro.

Anerkendelsen gives efter indstilling af kokkelærling Nicolai Gjedde. I indstillingen fremhæver Nicolai at:

”Limfjordens Hus skal indstilles som Årets Læreplads, da lærlinge både bliver anerkendt, udfordret og respekteret fagligt.”

Derudover bemærkes det, at lærlinge på Limfjordens Hus indgår på lige fod med øvrige medarbejdere og man ikke blot får tildelt et ”kokkeelevskema”. Man får lov at udvikle sig og ens individuelle potentialer bliver bragt i spil hver enkelt dag.

- Limfjordens Hus har udmærket sig ved at være utrolig gode til at inddrage deres elever og i samarbejde med eleven skabe rum for individuel udvikling. De skaber trygge rammer, der giver plads til, at eleverne kan udfolde sig fagligt og socialt, og de formår at udfordre eleverne på et tårnhøjt fagligt niveau, siger Uddannelseschef på UCH, Jan Emtkjær Jensen.

Det faglige udbytte af at være lærling på Limfjordens Hus blev cementeret, da Nicolai Gjedde, der indstillede restauranten til prisen som Årets Læreplads, modtog en sjælden guldmedalje til sin svendeprøve i gastronomi i september 2022.

- Vi er megastolte over udnævnelsen. Når man taler kåringer og nomineringer i vores branche, er det oftest mad og serviceniveau, der kan vinde priser, stjerner og så videre. Men jeg synes, det er ekstremt sundt, at der kommer mere fokus på arbejdsmiljøet, især for de unge mennesker, og man kigger på, om det er et lærerigt miljø at være i, siger indehaver af Limfjordens Hus Rasmus O. Kardyb og fortsætter:

- Det er en mærkesag for os, at vi skal have det godt, og at vi skal trives i et miljø, der er lærerigt og stimulerende. At det er en pris, vi er indstillet til af vores elever, gør det bare endnu bedre. Jeg var selv heldig at blive flasket op på en restaurant, hvor man havde indset, at lærlinge og elever har brug for et godt miljø, hvor de er omgivet af nogle mennesker, der er villige til at gå den ekstra mil. Man får det mangefoldigt igen, og i det hold, vi har på Limfjordens Hus, er jeg omgivet af mennesker, der føler det lige så stærkt som jeg selv gør.

Limfjordens Hus går dermed videre til den nationale kåring. I alt blev der af elever fra UCH nomineret 18 lærepladser til prisen, som er blevet uddelt hvert år siden 1999.

Prisen som Årets Læreplads hylder virksomheder og organisationer, der tager godt vare på deres lærlinge, og giver dem et skub med på vejen.