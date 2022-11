Manglen på sundhedspersonale tvinger kommuner til at tænke i nye retninger

FREDERIKSHAVN:En halv dag på plejecentret hver anden uge og derudover almindelig undervisning. Sådan vil elevernes skema se ud på en ny ungdomsuddannelse. Uddannelsen er en HF med en ny linje, som hedder "Sundhed og velfærd".

Formålet med uddannelsen er, at flere unge får øje på sundhedsfagene og hurtigt får dem prøvet af i virkeligheden. Flere kommuner kæmper nemlig med at få nok sundhedsuddannet personale som sosu-assistenter og sygeplejersker, og derfor skal flere unge vælge en sundhedsuddannelse.

Jasmin Skytte Heggenes går lige nu på sit første år på HF i Frederikshavn. Hun har planer om at starte på "Sundhed og velvære" på andet år af sin HF, da det er på andet år, at eleverne vælger linje.

- I skolen tænker man tit, at man først kan bruge sin viden om mange år. Men det jeg lærer mandag i den første uge, vil jeg allerede kunne bruge ugen efter, når jeg skal i praktik. Jeg vil gerne prøve nogle ting af og arbejde med mennesker, og det kan jeg med den nye HF, siger Jasmin Skytte Heggenes.

Tæt samarbejde mellem gymnasiet og kommunen

De første elever kan starte på den nye ungdomsuddannelse til august. Men flere elever er som Jasmin Skytte Heggenes allerede interesserede i linjen.

- Det er positivt, at flere elever allerede har vist interesse. Det gør forhåbentligt, at flere unge vælger sundhedsfagene til, og det har vi brug for. Derfor er samarbejdet mellem plejecentrene og gymnasiet om den nye HF-linje vigtigt, siger Jytte Egetoft Thøgersen, centerchef for Sundhed og Pleje i Frederikshavn Kommune.

Den nye linje er blevet til i et tæt samarbejde mellem kommunen og Frederikshavn Gymnasium. Kommunens plejecentre står klar de formiddage, hvor eleverne skal i praktik. Derudover bliver eleverne også tilbudt at have et fritidsjob på plejecentrene, hvor de kan arbejde videre med den teoretiske viden, de får på skolen.

Eleverne bruger biologi og psykologi i praksis

Frederikshavn er ikke det eneste sted, man har lavet HF-linjer med sundhedsfag i fokus. Det nye her, er, at eleverne bruger den teoretiske viden i praksis, når de er i praktik på plejecentrene.

- Det ligger i HF-uddannelsens ånd, at virkeligheden og det praksisnære i højere grad trækkes ind i undervisningslokalerne og dermed bygger bro til arbejdslivet. Samtidig kan det også motivere de elever, som har brug for andet end at sidde på skolebænken hver dag, siger Hanne Glumsøe Bach, uddannelsesleder for HF på Frederikshavn Gymnasium.

HF "Sundhed og velfærd" er fuldt ud på fagligt niveau med andre HF-pakker, og ud over praktikken er det også en fast del af pakken, at eleverne skal have biologi på B-niveau og psykologi på C-niveau.

Linjen er primært rettet mod sundhedsfaglige, videregående uddannelser som ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og også erhvervsuddannelsen som social- og sundhedsassistent.