Maskinmesteruddannelsen i Thisted bliver en realitet

THISTED: Drømmen om en maskinmesteruddannelse i Thisted kommer til at gå i opfyldelse. En drøm, der deles af både erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de lokale politikere.

- Det bliver en langsom opstart, men vi kommer i gang, siger Pia Ankerstjerne, der er direktør i Martec, som fra august kommer til at stå for uddannelsen af maskinmestre i Thisted.

Den nye uddannelsesmulighed blev lanceret sidste år, men selvom der fra branchen har været stor interesse i at få uddannet flere maskinmestre i lokalområdet, så har det ikke strømmet til med ansøgere.

Muligheden for at blive maskinmester i Thisted er opstået som et led i regeringens udflytning af uddannelser.

Større klasser i fremtiden

Direktør for Martec, Pia Ankerstjerne, bekræfter dog, at uddannelsen bliver oprettet, også selvom man kun skulle stå med meget få studerende ved studiestart.

Grunden til det lave antal af ansøgere er blandt andet, at man i år kun kan optage studerende med en studenterbaggrund, hvilket sætter antallet af ansøgere naturligt ned. Fra næste sommer vil man kunne optage dem, der kommer med en erhvervsfaglig baggrund, og fra 2024 vil man fusionere klasserne, så der gerne skulle blive flere end de 10 studerende, som Pia Ankerstjerne håber at kunne byde velkommen på uddannelsen til studiestart 15. august.

Maskinmesteruddannelsen vil have til huse på Lerpyttervej i forbindelse med Professionshøjskolen UCN.

Der er ansøgningsfrist for de videregående uddannelser 5. juli, så der kan stadig nå at komme flere maskinmesteraspiranter til den nyoprettede uddannelsesmulighed.