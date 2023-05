Mehdi vil være sygeplejerske: - Jeg har valgt min uddannelse med hjertet

HJØRRING: - Min mor havde diabetes, og som det ældste barn i familien skulle jeg hjælpe med at passe hende, da min far var i militæret og var meget væk. Det har været med til at bekræfte mig i, at jeg godt kan lide at arbejde med mennesker på den måde, fortæller 38-årige Mehdi Rostami.

Han er derfor i fuld gang med at uddanne sig indenfor et fag, der ellers kan have ry for at være hårdt og travlt, og han har valgt sin uddannelse med hjertet. En uddannelse som sygeplejerske, som han læser i Hjørring.

Men det var en stor omvæltning for Mehdi Rostami at komme til Nordjylland.

Han var nemlig vant til en noget mere pulserende tilværelse i Irans hovedstad Teheran med omkring ni millioner indbyggere, men for ni år siden tog han flugten fra sit hjemland.

- Jeg flygtede på grund af de politiske problemer i mit hjemland, og fordi min familie er imod det iranske præstestyre, siger han.

Nu glæder han sig over at bo i et land med mange muligheder.

- Efter at have været på sprogskole et år og efterfølgende læst HF søgte jeg ind på UCN’s sygeplejerskeuddannelse i Hjørring, siger Mehdi Rostami, som egentlig har en it-uddannelse fra sit hjemland.

- Jeg har en generel omsorg for personer omkring mig, og jeg har valgt denne uddannelse med hjertet, siger Mehdi Rostami. Foto: Henrik Bo

Men han var alligevel fast besluttet på at få et arbejde, der bød på noget andet end kontorarbejde.

Et mere fleksibelt land

Sammen med sin gruppe er han lige nu ved at færdiggøre sit femte semester på uddannelsen, og han er færdig om et års tid.

I Nordjylland kan man i øvrigt uddanne sig til sygeplejerske i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Men selvom Mehdi bor i Aalborg, og ved siden af studierne arbejder på Gug Plejehjem, så vil han ikke skifte.

- Jeg er rigtig glad for at læse i Hjørring. Her er et virkelig godt studiemiljø med gode klassekammerater. Min kone og jeg bor i Aalborg sammen med vores søn på to år, men jeg har alligevel besluttet at fortsætte i Hjørring og færdiggøre min uddannelse her, selvom jeg nok kunne blive overflyttet til Aalborg, siger Mehdi.

Den seks personer store gruppe, som Mehdi er en del af, arbejder lige nu på en mini bachelor. Foto: Henrik Bo

Han drømmer om at arbejde i det offentlige sygehusvæsen, når han er færdig næste sommer, og glæder sig over, at det danske arbejdsmarked er langt mere åbent og fleksibelt end det iranske.

- Danmark er et dejligt land. Der er en masse muligheder her, og det er langt mere fleksibelt. I Iran kan det for eksempel være svært at få nyt arbejde, når man er over 30. Man får som regel job i midten af tyverne, og så bliver man i den virksomhed eller institution resten af ens karriere, forklarer han.

Lidt hård start

Mehdi Rostami havde dog en lidt hård start på studiet. Det var nemlig, mens coronapandemien rasede.

- Det første halvandet semester foregik online, og det var en speciel og hård start, når vi ikke kunne møde hinanden i virkeligheden. Men da vi kunne det, var det fantastisk at få nye studievenner. På uddannelsen møder jeg mange forskellige mennesker og andre kulturer - også blandt personale og patienter, når vi er i praktik, og det giver mig meget, fortæller han.

Sygeplejerskeuddannelsen er Nordjyllands næststørste videregående uddannelse (kun pædagoguddannelsen er større, red.) og hvert år optager UCN omkring 400 nye sygeplejestuderende.

Heraf er omkring fem procent af de studerende mænd.

Da Mehdi Rostami begyndte at studere under de lidt specielle corona-vilkår, var de 60 på holdet. Heraf fire drenge.

- Nu er vi to drenge og 28 piger tilbage. Jeg tror mange faldt fra på grund af det corona. Jeg ved godt, at der ikke er mange mænd i faget, men jeg tror, at vi kan byde ind med andre tankemønstre og være med til at give balance.

- Jeg har en generel omsorg for personer omkring mig. Det er lige meget, om det er mine bedsteforældre eller fremmede. Det giver mig det samme at hjælpe, og jeg har valgt denne uddannelse med hjertet, siger Mehdi.

Mehdi Rostami drømmer om at komme ud og arbejde i det offentlige sundhedsvæsen, når han er færdig næste sommer. Foto: Henrik Bo

Uddannelsen til sygeplejerske varer tre og et halvt år, og omkring 40 procent af uddannelsen foregår i praktik.

Det oplyser UCN, som ligeledes fortæller, at 85 procent af de nyuddannede sygeplejersker får arbejde i Nordjylland.