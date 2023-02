Millionbevilling til erhvervsskole går til grøn udvikling

HJØRRING/FREDERIKSHAVN:EUC Nord har fået en bevilling på 3,5 mio. kr. fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Pengene er øremærket udstyr, der skal understøtte den grønne udvikling, som Vendsyssel står overfor i de kommende år. I alt har STUK uddelt 157,6 mio. kr. til 22 erhvervsskoler, der er udvalgt blandt i alt 44 ansøgere.

Hos EUC Nord er man selvsagt tilfredse med bevillingen, der kommer i en tid, hvor økonomien er anstrengt på erhvervsskoler i hele landet.

Det skriver EUC Nord i en pressemeddelelse.

Udviklingschef hos EUC Nord, Karina Torp Møller har udarbejdet ansøgningen i samarbejde med projektkoordinator Dorte Lauenborg Nilsen og uddannelserne, og hun uddyber:

- Vi søgte om 4,4 mio. kr. og fik 3,5 – det er vi absolut tilfredse med. EUC Nord arbejder som Verdensmålsskole strategisk med den grønne omstilling, både i forhold til det aftryk vi sætter som skole, men også i forhold til udvikling af indholdet i vores uddannelser. For erhvervsuddannelserne starter meget af udviklingen ved udstyret, som ofte er dyrt, så med bevillingen fra STUK, får vi muligheden for at gennemføre projekt ”Fremtidens grønne kompetencer”. Et vigtigt projekt, der er med til at understøtte vores vision om at bidrage til den grønne omstilling af erhvervslivet i Vendsyssel.

Udviklingschef på EUC Nord Karina Torp Møller har været med til at udforme ansøgningen. Foto: EUC Nord

Udstyrslisten er lang og berører mange erhvervsuddannelser på EUC Nord. Det spænder fra Svejsesimulatorer, CO2-opsamlings- og transportsimuleringsanlæg, køle- og frost-anlæg, el- og hybridfremdriftsstand og en såkaldt minifabrik, om hvilken Karina Torp Møller siger:

- Ja, en minifabrik dækker over et anlæg som bruges i uddannelsen industrioperatør. Anlægget er en lille produktionslinje, hvor man kan træne overvågning af anlægget, fejlsøgning, reparation, energioptimering og kvalitetssikring. Desuden indgår robotteknologi i anlægget. Uddannelsen bruges bl.a. af fiske- og fødevareindustrien, men også højteknologiske virksomheder som f.eks. Novo Nordisk. Og de er naturligvis interesserede i, at vi kan levere uddannet arbejdskraft, der er klar til den grønne omstilling.

Direktør på EUC Nord A. Neil Jacobsen er glad for bevillingen. Foto: EUC Nord

Også EUC Nords direktør, Neil Jacobsen, ser positivt på bevillingen.

- Ifølge en rapport fra FremKom fra 2022, så står Vendsyssels erhvervsliv overfor en massiv opgave med at finde kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.

- Vi er naturligvis glade for bevillingen, og vi kan nu tilbyde udstyr, der rækker ind i fremtiden og er med til at gøre vores uddannelser endnu bedre rustet til den grønne omstilling, fortæller han og fortsætter:

- Vores økonomiske drift er dog stadig spændt hårdt, men bevillingen gør helt sikkert humøret lidt bedre.