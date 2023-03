Minkansat fik godkendt uddannelse til flere millioner

AALBORG:Sidste år gav Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en tidligere ansat i minkbranchen fra Aalborg Kommune et tilsagn til en værdi af 4,7 millioner kroner.

Den tidligere ansatte i minkbranchen ville gerne uddanne sig til helikopterpilot - en uddannelse som kun er de færreste forundt - og det vurderede styrelsen, var indenfor reglerne.

Det skriver Frihedsbrevet.

Pengene kom fra omstillingspuljen til afskedigede medarbejdere i minkbranchen, som giver tidligere ansatte i minkbranchen ret til alle typer uddannelser i Danmark. Både de offentlige og private.

Og der har tidligere ikke været noget prisloft for uddannelsen.

Men det vil den nordjyske beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), nu ændre på.

- I slutningen af sidste år kunne vi konstatere, at der var givet tilsagn til et meget dyrt uddannelsesforløb. Jeg har foreslået aftalekredsen, at vi sætter et prisloft for uddannelserne på 600.000 kroner, siger ministeren til Frihedsbrevet.

Derfor har hun nu sendt et lovforslag i høring og prisloft på uddannelserne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser til Frihedsbrevet, at den tidligere ansatte i minkbranchen ikke er startet på uddannelsen.