Morsø Gymnasium jubler: De dygtigste i 10 år

Studenterne fra Morsø Gymnasium fik i sommer det højeste karaktergennemsnit, målt over de seneste ti år. 7,6 hed snittet, hvilket er en stigning fra 7,2 i 2020.

Det oplyser Morsø Gymnasium i en pressemeddelelse.

Et sådan karaktergennemsnit giver unge morsingboer åbne døre til masser af gode valg, vurderer rektor Ann Balleby:

- Mange fra gymnasiet læser videre på mellemlange uddannelser som for eksempel fysioterapeut og sygeplejerske. En del studerer til læge, dyrlæge eller ingeniør. Der er også studenter, som vælger at tage en erhvervsuddannelse eller håndværksuddannelse, siger rektoren og fortsætter:

- Det vigtige er, at unge finder vej til uddannelser og jobs, som de er dygtige til og som de har glæde ved. Vi er naturligvis glade for, at karaktergennemsnittet er stigende, hvilket er med til at ruste vores unge mennesker til deres videre færd i livet, uanset om de læser videre eller ej, siger Ann Balleby.