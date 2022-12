Nordjysk handelsskole leger "Løvens Hule" med lokale erhvervsfolk

FREDERIKSHAVN: HHX eleverne på 2. år har i en uge arbejdet med deres egen forretningsidé. Opgaven afsluttes nu med at eleverne skal fremlægge deres idé for et panel af løver bestående af lokale erhvervsfolk.

Opgaven med udviklingen af egen virksomhed tager bygger på teori fra fagene Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Erhvervsjura.

Andreas Diget Hermansen fra 2E, der går på globaliseringslinjen, synes det har været et sjovt projekt:

- Man har kunnet bruge sine evner, og det man har lært, til at udvikle sin egen virksomhed. Vi har udviklet en app, hvor brugerne kan sælge brugte varer. På Facebook Marketplace er der mange falske profiler, og man kan nemt blive snydt. I vores app kan man ikke snyde hinanden, fortæller Andreas Diget Hermansen.

Lokale løver

Gruppen skal pitche deres forretningsidé for et panel af lokale erhvervsfolk.

- Det bliver da lidt nervepirrende. Men det har været fedt at prøve det lidt mere i praksis og bruge det fra undervisningen. Det føles, som om det gælder lidt mere, når man skal arbejde med sin egen idé og fremlægge det for nogen udefra, siger Adam Tobias Christiansen fra 2E.

Der har været stor opbakning fra det lokale erhvervsliv, hvor hele 16 erhvervsfolk fra lokale pengeinstitutter, ansatte i private virksomheder og lokale virksomhedsejere/ledere har deltaget.

Det ene erhvervspanel bestod af Katrine Lindgren fra By Lindgren, Lars Fanth fra LF-Food og Lars Dannervig fra Hotel Herman Bang og Empire.

- Jeg tror da, at det er sjovere for eleverne, at der kommer nogen udefra, som måske ser tingene lidt anderledes, og giver feedback på deres idé. Niveauet er rigtig godt, og der er ikke nogen idéer, der har lignet hinanden indtil videre. Det er idéer som trender i tiden og har en aktualitet, siger Lars Fanth, ejer af LF-Food.

Panelet af lokale erhvervsfolk, der agerede "løver" til projektet. Fra venstre: Katrine Lindgren, Lars Fanth og Lars Dannervig. Foto: Frederikshavn Handelsskole

Katrine Lindgren, medstifter af By Lindgren, supplerer:

- Idéerne tager afsæt i nogle højaktuelle emner og kan faktisk operationaliseres, samtidig med at de har et fagligt afsæt fra undervisningen. Jeg søgte selv al den inspiration og sparring jeg kunne få, da jeg begyndte min iværksætterrejse. Hvis jeg kan inspirere nogle ved at pejle dem i retning af at blive selvstændig, så vil jeg rigtig gerne det, siger hun.

Entreprenørskab på skoleskemaet

Opgaven er nummer tre uge af i alt syv ugeopgaver fordelt over de tre års studier, som leder frem til det afsluttende studieområdeprojekt (SOF) på 3. år.

I løbet af ugen har alle grupper også fået ”konsulentbistand" af Peter Have Jensen, tidligere partner i BDO Frederikshavn, hvilket ifølge uddannelseschef på HHX, Charlotte Møller, er en værdifuld læring:

- Det kan virke grænseoverskridende at skulle pitche sin idé for de lokale erhvervsfolk, men når først eleverne har klaret deres pitch, vokser de af det, så det er en rigtig god øvelse for dem. Det er med til at styrke elevernes uddannelse og dannelse, siger Charlotte Møller.

Hun understreger, at den tætte involvering med erhvervslivet i undervisningen er en del af DNA’et på Frederikshavn Handelsskole:

- Vi er enormt taknemmelige for, at så mange erhvervsfolk vil hjælpe til med at gøre undervisningen mere praksisnær og bidrage med deres viden og erfaring, siger Charlotte Møller.