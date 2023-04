Ny forstander på efterskole: - Det er en drøm, der går i opfyldelse

BLIDSTRUP:Morten Ahle er ansat som ny forstander på Blidstrup Efterskole pr. 1. maj 2023.

Morten Ahle er 33 år, uddannet lærer, og kommer fra en stilling som viceleder på Sydmors Skole. Han har tidligere været i efterskoleverdenen, først fire år som lærer på Nøvlingskov Efterskole og derefter tre år som viceforstander på Blåkilde Efterskole.

- Det at stå i spidsen for en lille, men bred almen dannende efterskole, med stort fokus på sammenhold og nærvær, er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med opgaven, og til at møde alle elever og ansatte på Blidstrup Efterskole. Samtidig glæder vi os som familie til at flytte ind i forstanderboligen, og blive en del af efterskolelivet, udtaler Morten Ahle og fortsætter:

- Blidstrup Efterskole har udviklet sig positivt de sidste år, og står nu et godt sted, takket være en ihærdig og engageret indsats af alle medarbejdere, den tidligere forstander og bestyrelsen.

Efterskolens værdier er noget af det, den nye forstander særligt fremhæver:

- Profilen med seks linjefag samt faglige retninger som 10Boglig og 10Erhverv er tydelig, og samtidig er værdigrundlaget fortsat forankret i det kristne livs- og menneskesyn med empati, anerkendelse, ligeværdighed og ærlighed som grundværdier. Jeg ser meget frem til at fortsætte den positive udvikling af Blidstrup Efterskole i samarbejde med alle de passionerede medarbejdere, siger Morten Ahle.

Bestyrelsesformand, Lars Hansen udtaler:

- Medarbejdere og vi i bestyrelsen glæder os til samarbejdet, om at drive Blidstrup Efterskole, med fokus på unge mennesker.

Morten Ahle afløser Kristen Gubi Glintborg, der opsagde sin stilling i januar i år.