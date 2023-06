Ny skoleleder fundet: Valget faldt på et kendt ansigt

ERSLEV:Jagten på en ny skoleleder til Erslev Skole er nu indstillet.

Det oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Ansættelsesudvalget har nemlig efter afsluttet ansøgningsrunde peget på, at konstitueret skoleleder Bo Møller Nyby skal blive i dén rolle permanent.

Han har været ansat på Erslev Skole siden 2004, senere blev han tillidsrepræsentant, afdelingskoordinator, afdelingsleder, viceskoleleder og siden februar konstitueret skoleleder, mens skolen skulle finde en ny leder efter Jens Thøgersen, som gik på pension efter 20 år på skolen.

- Vi er glade for at kunne melde ud, at vi har valgt Bo Møller Nyby i et felt af stærke ansøgere. Han har et stort indblik i skolen, og har nogle stærke tanker om skolens udvikling. Han er et kendt ansigt på skolen med mange års erfaring, som både kolleger, elever og forældre har nydt godt af. Vi ser frem til at forsætte samarbejdet med ham og følge hans udvikling som leder. Vi mener kort fortalt, han er den rigtige til at forsætte og udvikle Jens Thøgersens flotte arbejde, siger Michael Dahlgaard, skolechef i Morsø Kommune.

Ser frem til opgaverne

Erslev Skole er en selvstændig specialskole med elever fra børnehaveklasse til og med 10. skoleår. Der er omkring 70 elever, og skolen er kendt for at kunne løse svære opgaver

- Jeg er taknemmelig for at få muligheden og takker udvalget for at tro på, at jeg er den rigtige leder for skolen. I min optik skal Erslev Skole være et specialiseret tilbud indenfor autismespektret, samt de elever der drager nytte af de pædagogiske tilgange, som Erslev Skole er kendt for, fortæller Bo Møller Nyby og fortsætter:

- Jeg har en klar ide om, at den specialviden, vi ligger inde med på Erslev skole, i et vist omfang kan bredes ud til distriktsskolerne. Jeg ser frem til opgaverne og til at forsætte samarbejdet med alle omkring skolen, siger Bo Møller Nyby.

Han ser frem til at fortsætte det forældresamarbejde, der er tradition for på skolen.

- Vi har igennem hele Erslev Skoles eksistens haft elever, der spænder bredt på udviklingsspektret. Hele holdet på skolen stræber mod, at Erslev Skole er med til at udvikle elever, der befinder sig på forskellige niveauer, lyder det fra den nyansatte skoleleder.