Ny uddannelse i Frederikshavn hjælpes på vej af stor pengegave

FREDERIKSHAVN:Der er mangel på skibs- og maritime ingeniører i Danmark. Det vil uddannelsesinstitutionen MARTEC i Frederikshavn nu ændre på ved at etablere en ny uddannelse til gavn for det maritime erhverv.

Melsen Fonden hjælper uddannelsen på vej med en donation på 400.000 kr., der blandt andet skal bruges til at udvikle, etablere og øge kendskabet til uddannelsen, som hedder Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion – Maritim ingeniør. Det oplyses i en pressemeddelelse.

- Der bliver uddannet for få skibs- eller maritime ingeniører i Danmark, og derfor er der et stort behov for en uddannelse, som den, vi nu etablerer på MARTEC. Danske værfter, ship-design virksomheder og maritime servicevirksomheder mangler i høj grad ingeniører med stor maritim indsigt, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, hvis kompetencerne forsvinder fra Danmark, for det vil gå hårdt ud over antallet af arbejdspladser i industrien, siger direktør Pia Ankerstjerne fra MARTEC.

Uddannelsen er allerede godkendt hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, og MARTEC tager efter planen imod de første studerende i august 2023. De kommende studerende kan kalde sig maritime ingeniører efter 3,5 års studier, og MARTEC har en klar forventning om, at der er job til alle, der har fået et uddannelsesbevis i hånden.

- En stor del af de nuværende ingeniører i branchen går på pension indenfor få år, og det er næsten umuligt at opdrive en maritim ingeniør i dag. Derfor haster det med at få uddannet flere ingeniører indenfor området, og jeg er overbevist om, at den opgave ligger rigtig godt hos MARTEC, fordi vi har et stort kendskab til det maritime område i forvejen, siger Pia Ankerstjerne.

Donation skal øge kendskabet

MARTEC har etableret uddannelsen i samarbejde med Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune, og derudover har den nordjyske fond Melsen Fonden, der blev stiftet i 2020 af boet efter afdøde Svend Melsen, tidligere ejer af Melsen Tech, doneret 400.000 kr., som skal bruges til etablering, udbredelse af kendskab til uddannelsen, rekruttering samt køb af udstyr, som de studerende kan arbejde med.

- Det er utrolig vigtigt, at der bliver uddannet flere maritime ingeniører, og vi er meget glade for at kunne bidrage til, at det fremover kan ske i Frederikshavn, hvor der også er flere virksomheder, som kan sikre de studerende et job efter studiet. MARTEC gør en stor forskel for den maritime branche og hele Danmark, og derfor skal uddannelsen naturligvis have de bedste betingelser for at trække kommende studerende til, siger Anker Laden-Andersen, som er formand for Melsen Fonden.

Stor opbakning hos erhvervet

Den nye maritime ingeniøruddannelse hos MARTEC vil blandt andet inkludere et praktikophold, og i den forbindelse har MARTEC allerede nu fået tilsagn fra 10 virksomheder om, at de vil tage studerende i praktik, ligesom uddannelsesinstitutionen har modtaget 17 støtteerklæringer fra virksomheder, der har behov for maritime ingeniører i fremtiden.

- Det er meget positivt, at vi allerede har fået stor opbakning til at sætte en ny uddannelse i søen, og nu skal vi blandt andet i gang med at stimulere interessen for uddannelsen ved at øge kendskabet til den. Det er en stor opgave, når vi skal rekruttere unge i hele landet, og det er blandt andet det, som pengene fra Melsen Fonden skal bruges til, siger Pia Ankerstjerne og understreger afsluttende, at målet er at optage henholdsvis 12, 20 og 30 studerende i de første tre år samt at tiltrække flere unge kvinder, end der er på de maritime uddannelser i dag.