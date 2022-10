Nyt naturfagstilbud til alle nordjyske skoler

HJØRRING:Mandag 3. oktober rullede LIFE Fondens nordjyske afdeling for første gang ud med det mobile laboratorium, der vil gennemføre naturfaglige undervisningsforløb i Region Nordjylland.

Første stop var Astrup-Sønderskov Friskole i Hjørring.

Hvordan kan vi brødføde verdens voksende befolkning? Det var den problemstilling, som 9.klasse fra Astrup-Sønderskov Friskole i Hjørring undersøgte, da de som de første blev undervist af LIFE Fondens nordjyske undervisere i det mobile laboratorium.

Det nye 65 kvm store mobile laboratorium skal køre rundt til skolerne i Region Nordjylland, hvor det dagligt vil besøge nye klasser. I efteråret er der planlagt besøg hos en lang række nordjyske skoler, blandt andre også Sindal og Brønderslev.

LIFE Fondens nye mobillaboratorium rullede ud på Astrup-Sønderskov Friskole i Hjørring. LIFE Fonden

I laboratoriet undervises eleverne af fondens nordjyske undervisere, der ledes af teamleder Lene Møller Vestergaard. Hun har en baggrund som lærer og naturfagskoordinator i Rebild kommune:

- Jeg er utrolig glad for, at vi med det nye mobile laboratorium kan tilbyde alle nordjyske skoler undervisning i laboratoriet. Vi åbnede for booking i august, og modtagelsen har været overvældende. Vi er faktisk allerede fuldt booket resten af året, fortalte Lene Møller Vestergaard.

Turbovækst i det mobile laboratorium

Siden starten af september har eleverne i 9. klasse på Astrup-Sønderskov Friskole i Hjørring arbejdet med LIFE Fondens undervisningsforløb 'Turbovækst' i biologi, fysik/kemi og geografi.

Forløbet handler om katalyse, kunstgødning og bæredygtig produktion, og eleverne har blandt andet arbejdet med produktion af ammoniak.

Det mobile undervisningslaboratorium rummer 65 kvadratmeter moderne faciliteter til naturfaglige undervisningsforløb. LIFE Fonden

- Det har været megagodt at arbejde med Turbovækst – både for mig som lærer og eleverne, som også synes, at det har været rigtig spændende, sagde Jeppe Haugaard, der er naturfagslærer på Astrup-Sønderskov Friskole.

Eleverne delte tydeligvis deres lærers begejstring for undervisningen og det mobile laboratorium:

- Det har været en syg oplevelse! Meget anderledes, end vi er vant til. Og så er laboratoriet jo bare meganyt og flot og ikke noget, vi har arbejdet i før, sagde elev i 9. klasse på Astrup-Sønderskov Friskole, Matilde Damgaard Christiansen.

Undervisningsinitiativer fra LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden og har været i gang i et par år. Skoler i Nordjylland har det seneste år kunne arbejde med LIFE Forløb i klassen. LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter.

Læs mere om det mobile laboratorium her.