Så mange er optaget på UCN - og så få vil være lærer

NORDJYLLAND:Nu har vi ramt fredag 28. juli - og med den dato også tidspunktet for at få at vide, om man er optaget på en videregående uddannelse.

Hos UCN kan man registrere både fremgang og tilbagegang.

Flere har søgt ind på UCN’s IT-uddannelser, der således kan notere en fremgang for andet år i træk. Fremgangen på IT-uddannelserne skal ikke mindst ses i lyset af, at UCN samlet set optager syv procent færre nye studerende i forhold til sidste år.

På to år er antallet af kvindelige studerende steget med 25 procent på UCN’s seks IT-uddannelser. I alt har 217 ansøgere fået tilbudt studieplads på uddannelserne, der bl.a. tæller datamatiker, IT-teknolog og multimediedesigner. Det er en stigning på 23 procent i forhold til sidste år, oplyser UCN.

Færre vil være lærer og pædagog

På læreruddannelsen har 193 ansøgere fået tilbudt en studieplads, hvilket er godt 25 procent færre end sidste år. Pædagoguddannelsen oplever en tilbagegang på 11 procent, og det vækker bekymring hos rektor Kristina Kristoffersen.

Og spørgsmålet er naturligvis, hvad man kan gøre ved det?

- Det er samfundsmæssigt, vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Det handler om, hvordan vi som samfund ser på disse fag - og deres virke. Hvad man ser historisk på det, har fx lærerfaget haft en enorm høj prestige, men det er faldet. Jeg tror, man er nødt til at trække i nogle store tandhjul, og jeg synes faktisk, der er nogle tendenser på, at man gerne vil det landspolitisk, siger rektoren.

Rektor Kristina Kristoffersen. Arkivfoto: Martél Andersen

Hun mener, at der skal gøres flere ting. Herunder at gøre uddannelserne mere attraktive.

- Det handler om kvalitet i uddannelserne, og at vi kan tilbyde nok undervisning, feedback og vejledning, og at vi kan kan lave nogle forløb, hvor man er tæt på praktisk, mens man er studerende, fortæller Kristina Kristoffersen og tilføjer, at UCN tilbyder alt det indenfor de rammer, man har, men at der på pædagoguddannelsen godt kan være bedre økonomi.

Men der skulle være håb forude:

- Vores nye minister (Christina Egelund (LA), red.) peger i den retning, og siger, at nu skal pædagoguddannelsen også prioriteres, og der skal allokeres midler til at gøre den uddannelse mere attraktiv.

Flere vil være sygeplejerske og radiograf

En anden populær uddannelse med stort fokus på teknologi er radiografuddannelsen. Her har over 30 procent flere uddannelsen som deres højeste ønske i forhold til sidste år, og alle studiepladser bliver fyldt.

Også sygeplejerskeuddannelsen har flere ansøgere. 11 procent flere har fået tilbudt en studieplads i forhold til sidste år.

Én af de sværeste uddannelser at komme ind på i Nordjylland er fortsat jordemoderuddannelsen. Denne gang skal der et karaktergennemsnit på mindst 10,3 for at komme direkte ind.

Gode muligheder for at søge ind

På flere af UCN’s uddannelser er der fortsat ledige pladser. og UCN’s rektor håber, at mange vil søge ind på uddannelserne via efteroptaget.

- Vi laver så meget efteroptag, som vi kan. Vi bliver ved med at fortælle om disse uddannelser og om, at man kan få job bagefter. Det er så meningsfulde fag, siger Kristina Kristoffersen.

-Sidste år havde vi et rigtig flot efteroptag, hvor vi optog flere hundrede nye studerende på en række af vores uddannelser med ledige studiepladser, herunder lærer- og pædagoguddannelsen. Vi har en stor tro på, at det samme bliver tilfældet i år. Uddannelse er uden tvivl en god investering, og jeg vil virkelig opfordre til, at man griber chancen, siger Kristina Kristoffersen.

På UCN’s hjemmeside kan man se en oversigt over uddannelser med ledige pladser. Det gælder også for UCN’s såkaldte overbygningsuddannelser, hvor knap 400 har fået tilbudt en studieplads – en stigning på 20 procent i forhold til sidste år. Det er især UCN’s online-uddannelser såsom international hospitality management og sport management, der tiltrækker flere.