Prorektor indrømmer endnu en brøler: - Jeg kan kun lægge mig fladt ned

AALBORG:Det er ikke mere end en uge siden, at det skete på jurastudiet, og nu sker det samme et andet sted på Aalborg Universitet.

En stor flok studerende må se deres eksamensresultater blive annulleret og ugyldiggjort.

Og de studerende kan intet gøre.

De unge aspiranter læste op. De gik til eksamen 9. januar. Og så ventede de spændt på resultatet. Men her kort tid efter eksamensdagen har de nu fået beskeden om, at de skal til en ny eksamen 27. januar. I samme fag. Og årsagen har fået de studerende til at råbe op om "endnu en AAU-skandale".

Det viser sig nemlig, at eksamenssættet til faget "Marketing and market access" var delvist sammensat af opgaver fra tidligere eksamener. Over 50 procent, som skolen skriver til de studerende i en email fra universitetets studieservice, som Nordjyske har fået adgang til.

- Der er tale om, at en omfattende del af eksamenssættet kan formodes kendt af de studerende, lyder det i emailen.

Skolen skriver også, at der vil blive "fulgt op med de involverede parter", og det bekræfter prorektor Anne Marie Kanstrup, der dog ikke vil gå ind i personalesager.

- Vi har helt klare procedurer for kvalitetssikring af vores uddannelser og af vores eksamenssæt. Det, vi så gør nu, er at indskærpe og minde om, hvad procedurerne er, siger hun.

Det er superærgerligt

Men det er ikke første gang for nylig, at studerende på Aalborg Universitet har fået annulleret en eksamen, fordi nogle andre begår fejl.

Første gang var det studerende på jura, der fik en lang næse. 150 studerende skal til ny eksamen i skatteret, fordi deres eksamenstekst var kopieret fra en lignende eksamen på Aarhus Universitet.

Anden gang måtte en eksamen i formueret, også på jura, aflyses, fordi det ikke lykkedes at skaffe internetadgang til 80-90 jurastuderende i Bankocentret på Lundeborgvej, hvor de ellers sad parat.

Og nu er Aalborg Universitet nu ramt af sagen fra 1. semester på Medical Market Access, som er en engelsksproget kandidatuddannelse i sundhedsøkonomi.

Her stiller de studerende, som Nordjyske har talt med, spørgsmålstegn ved, hvorfor de studerende "skal bøde for undervisernes dovenskab". Ifølge prorektor Anne Marie Kanstrup er det en træls sag.

- Jeg kan kun lægge mig ned og sige, at det ikke skulle være sket. Vi har klare procedurer for, hvordan vi kvalitetssikrer vores eksamenssæt. Det er superærgerligt. Det er beklageligt. Og jeg kan godt forstå, de studerende er trætte af det, og at de skal op til en ny eksamen. Men altså, vi har et kvalitetssystem, og det gode ved det system er, at det opdager fejl, siger hun.

Hun mener, at de aflyste eksamener netop viser, at kvalitetssikringen på Aalborg Universitet virker.

- Det blev opdaget med det samme, og det blev annulleret med det samme. Det er ikke sådan, at der går fire måneder, og man har fået sin karakter. Men det er selvfølgelig stadig super ærgerligt.

For Aalborg Universitet er det vigtigste, at man også fremover har tillid til den karakter, der står på et eksamensbevis fra universitetet. Og derfor er den rigtige beslutning at gentage eksamenen. Både på jura og sundhedsøkonomi.

Hvad gør I for at løse problemerne?



- Det er der, vi organisatorisk må tage fat. For vi har procedurerne. Det er så svipset nogle steder, og hvordan sikrer vi, at det ikke svipser igen? Det er der, jeg igen vil indskærpe over for alle, hvordan det nu lige er, vi kører en eksamen, siger Anne Marie Kanstrup.