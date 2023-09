Sine og Magnus skal til royal fødselsdag: - Det er en vild og enestående oplevelse

Et varmt samtaleemne for tiden har været, hvem der mon blev de heldige, som skulle være del af Prins Christians 18-års fødselsdagsfest.

Kongehuset sendte i august en invitation ud til alle Danmarks 18-årige. Dog er der en begrænsning: Det er nemlig kun to fra hver kommune, som får lov at deltage, og her har kommunerne skulle være kreative i, hvordan de ville finde de to udvalgte.

I Thisted Kommune valgte man at lave en unge-jury med otte elevrådsrepræsentanter fra forskellige ungdomsuddannelser i Thy. Juryen blev samlet, hvor de i fællesskab læste ansøgningerne igennem og fandt frem til de to, de mente, fortjente at komme afsted.

Og de fik deres sag for. 143 unge fra Thy havde sendt en ansøgning afsted, men juryen fandt i sidste ende frem til, at Sine Hilligsøe Lauritsen og Magnus Østlund Øllgaard fra Thisted var de bedste kandidater.

Både Magnus og Sine blev meget glade, da de fik beskeden:

- Det betyder meget for mig, fordi det er en vild og enestående oplevelse, som ikke mange får chancen for at prøve, siger Magnus Østlund Øllgaard.

- Jeg er utrolig spændt. Der skal ske så meget, som jeg aldrig har prøvet før. Og så er jeg meget nysgerrig på at møde de andre gæster og opleve stemningen, oppyntningen, beklædningen og musikken, siger Sine Hilligsøe Lauritsen.

Unge-juryen begrundede valget med, at de kunne mærke Magnus og Sines engagement og passion, samt deres lyst og vilje til at repræsentere Thy.

Prins Christians fødselsdagsfejring finder sted 15. oktober.