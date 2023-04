Skoleelever får længere juleferie

FREDERIKSHAVN: Børne- og ungdomsudvalget vedtog i sidste uge, at skolerne i Frederikshavn Kommune får en ekstra fridag i forlængelse af juleferien i stedet for store bededag.

- Det har vi besluttet, fordi børnefamilierne ofte har meget, de skal nå i juleferien, og så kan det give ro at have en ekstra fridag efter nytår.

- Der er også et lille klimaaspekt i det: En skoledag mindre i vintermånederne, er en dag mindre, hvor der skal bruges energi på at varme skolerne op, siger Christina Lykke Eriksen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget.

I slutningen af februar afskaffede folketinget helligdagen store bededag for at finansiere en række andre områder, blandt andet Forsvaret.

Men det samlede antal skoledage forbliver det samme. Derfor skulle børne- og ungdomsudvalget beslutte, hvor fridagen i stedet skulle placeres.

Og i Frederikshavn Kommune bliver det så i juleferien.