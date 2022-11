Splittet by: Forældre vil lukke deres egen skole

VESTER HORNUM: Hvor svært skal skolebørn have det, inden deres skole må lukke?

Det spørgsmål deler i øjeblikket Vester Hornums 541 beboere. For pludselig har den lokale skoles bestyrelse anbefalet at lukke den, mens en lang række forældre og borgere bestemt mener, at den skal bevares.

- Børnetallet er faldet meget. Og på kommunens budget ser vi, at vi næste år ikke får de inklusionsmidler til børn med særlige udfordringer, som vi har fået. Derfor ser vi ingen anden udvej end at anbefale, at skolen lukker, forklarer bestyrelsesformand Henrik Petersen indstillingen, som han selv finder svær.

- Efter hvad vi har fået oplyst, så kan vores elever være på både Hornum Skole (fire kilometer væk, red.) eller på Farsø Skole (otte kilometer, red.) fra næste år, uddyber han.

For fire år siden var købmanden tæt på at lukke. Dengang redde beboerne den ved at købe anparter. Men når det gælder skolen gang skal der noget andet til.

Hasteindkalder til møde

Borgerforeningens formand Martin Beck, er stadig rystet over meldingen, som han først hørte om onsdag. Eller rettere: Læste på internettet.

- Jeg så det bare på Facebook som så mange andre. Men det er jo en katastrofe, hvis skolen må lukke. Den er jo et af de ben, vores lokalsamfund hviler på. Det vil få en masse følger, der vil ramme os hårdt, fortæller han.

Han har hasteindkaldt borgerforeningens bestyrelse til møde søndag, hvor han venter, at de indkalder til snarligt borgermøde om sagen, der er egnens helt store samtaleemne.

For og imod en lukning af Vester Hornum Skole Skolebestyrelsen for Vester Hornum Skole indstiller at skolen fra næste skoleår, For lukningen taler: - Et generelt faldende børnetal. Fra skoleåret 2017/18 til nu er elevtallet gået fra 143 til 103. - At en del lokale forældre vælger skolen fra og sender deres børn i andre skoler. - At der er sat markant færre midler af til hjælp til særligt udfordrede elever på kommunens budget for 2023. - At det alt i alt bliver svært at tilbyde en skolegang af god kvalitet til eleverne. Imod lukning taler: - At børnene har en tryg skolegang i et miljø, de kender. - At mange forældre stadig vil bevare skolen. - Skolens generelle betydning for lokalsamfundet: Et samlingspunkt, huspriser, foreningslivet, byens tiltrækningskraft på tilflyttere. At der findes skoler der klarer sig godt med færre elever end vester Hornum. Mest oplagt friskoler. Kommunens skolestruktur er ikke klar til det. VIS MERE

Talte i tre timer

Udmeldingen trak onsdag aften 90 forældre til et lukket møde på skolen, der har elever fra 0. til 9. klassetrin. Her forsvarede bestyrelsen sin indstilling på en seance, der varede næsten uafbrudt i tre timer.

Ganske vist kan kun byrådet beslutte at lukke kommuneskolen. Men hvis ikke dens egen bestyrelse vil forsvare den, er den yderst sårbar, næste gang der kommer en spareplan. Derfor tilbyder hele bestyrelsen også at træde tilbage på tirsdag, hvis andre forældre mener, at de kan sikre skolens fremtid.

- Vi foretrækker da bestemt at skolen bliver bevaret. Det er ikke med glæde, vi er kommet med vores udmelding. Vi håber nogen kan komme med en god idé, der kan redde den, siger Henrik Petersen, som glæder sig over borgerforeningens initiativ.

Selv om man synes man grundlæggende har en god skole, kan lokale ikke komme uden om, at egnens børnetal er faldet voldsomt de sidste år. Så voldsomt, at man ikke kan tage det for givet, at man næste skoleår fortsat kan lave en forsvarlig undervisning. Foto: Claus Søndberg

Seks per årgang

Regnestykket er ubehageligt enkelt. For fem år siden gik der 141 elever i skolen nord for Farsø. I år er elevtallet faldet til 103, altså næsten med en tredjedel. Og der er ikke nogen trøst at hente at fødselstallene: Der fødes stadig få børn i skoledistriktet.

- I børnehaven går der 18 børn lige nu. Det er i gennemsnit seks børn for hver af de tre næste årgange. Nej, det ser da ikke godt ud, medgiver Martin Beck Nielsen.

Dertil kommer, at en del børnene bliver sendt i andre skoler end den mest lokale af deres forældre. Det er også noget af det, der har gjort indtryk på skolebestyrelsen:

- I de seneste år har skolen været nødt til at øge samlæsningen på tværs af årgangene, netop fordi der er færre elever på de yngste årgange. Det er noget vi ofte hører, får nogle forældre til at sende deres børn andre steder hen, fortæller Henrik Petersen.

Håber på god idé

Skolen har de sidste år praktiseret samlæsning fra 1. til 3. klasse på grund af de små årgange, fortæller Martin Beck Nielsen:

- Og det er da klart, at der vil være stor afstand mellem den dårligste elev i 1. klasse og den bedste på 3. årgang, medgiver han.

Han håber selvfølgelig at det gode forslag dukker op på det snarlige borgermøde. Eller for den sags skyld på tirsdagens møde i skolebestyrelsen. Selv har han foreløbig en enkelt idé.

- I Ranum har man samlet kommunens undervisning af autister. Den kunne man måske flytte til Vester Hornum, der ligger lige i midten af kommunen, så alle har lige langt at køre, nævner han.

Afviser hurtig lukning

Vesthimmerland Kommunes borgmester Per Bach Laursen (V) vil ikke blande sig direkte i sagen, før bestyrelse og forældre er kommet til en form for enighed. Men Vester Hornum Skole kommer dog ikke til at lukke til august, er han overbevist om.

Det ville gribe ind i hele kommunens skolestruktur, og det er ikke noget byrådet gør uden høringer og store overvejelser.

- Men vi har i budgetforliget aftalt, at vi skal have fokus på struktur på alle områder næste år. Og jeg har stor respekt for den måde, som forældrene griber det her an på, siger han.