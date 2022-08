Stor milliondonation til fagskole i Hirtshals

HIRTSHALS:2,7 millioner kroner.

Så mange penge modtager Nordsøen Fri Fagskole i Hirtshals fra Melsen Fonden. Fagskolen er Hirtshals' nyeste uddannelsesinstitution, og for skolen falder pengene på et tørt sted.

- Vi er utroligt beærede over at modtage denne fornemme håndsrækning, som Melsen Fonden har givet os. Pengene har givet os mulighed for at få nogle helt fantastiske rammer til skolen, som med sin beliggenhed og størrelse er helt ideel til formålet.

- Donationen har med andre ord været afgørende for, at vi nu kan slå dørene op til vores frie fagskole i Hirtshals, siger Peter Sundbæk, der er forstander i og initiativtager til Nordsøen Fri Fagskole.

Hvad er Melsen Fonden? Melsen Fonden er en nordjysk fond, der blev stiftet i 2020 med midler fra boet efter afdøde Svend Melsen, tidligere ejer af Melsen Tech. VIS MERE

Nordsøen Fri Fagskole er beliggende i det gamle Motel Nordsøen Hirtshals. Og donationen fra Melsen Fonden går netop til finansieringen af de fysiske rammer, hvor Nordsøen Fri Fagskole skal rumme både administration, kostskole og undervisningslokaler.

- Vi er meget glade for, at vi med denne donation kan bidrage til at realisere Nordsøen Fri Fagskole. Det er en god mulighed for at understøtte, at flere unge får øjnene op for at gøre karriere inden for håndværksfaget og særligt det maritime område, hvor Hirtshals danner de ideelle rammer, siger Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand i Melsen Fonden.

Forstander Peter Sundbæk oplyser desuden, at skolens første elevhold starter her i august, hvor eleverne vil modtage undervisning inden for det maritime område.

Han håber, at skolen med sin uddannelse kan bidrage til at højne interessen for videreuddannelse og karriere inden for det faglige område, og samtidig håber han, at skolen kan gavne hele lokalområdet med sin placering i Hirtshals.