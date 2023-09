To chefer er fortid efter dyre rejser og mystiske pengeoverførsler: Få overblik over sagen

Af statens rejseregler fremgår det, at "ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet".

Det er ikke forbudt for ansatte på Aalborg Universitet at have familiemedlemmer med på en rejse. Men så "må det ikke være fordyrende for AAU" fremgår det af de interne regler for tjenesterejser.

"I forbindelse med tjenesterejser mv. må der således ikke afholdes udgifter til private ledsagere (typisk familie)" fremgår det også af universitetets regler.