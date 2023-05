Tendens: Rekordmange vil på handelsskole

FREDERIKSHAVN:Rekordmange ønsker at synge ''What A Life'' med en blå hue. Det viser sig i tallene for Frederikshavn Handelsskole, som fra næste skoleår kommer til at byde et rekordoptag af elever velkommen.

Det skriver skolen i en pressemeddelelse.

Hele 165 unge har valgt skolen som deres førsteprioritet. Sidste år havde 97 unge sat kryds ved handelsskolens HHX, så det er en markant stigning på næsten 70 procent og rekordmange.

- Vi glæder os virkelig over, at så mange unge har valgt os til og fået øje på de mange kvaliteter ved handelsskolen. HHX åbner mange muligheder bagefter – både indenfor videreuddannelse og en elevuddannelse, siger direktør Brian Andersson.

En regional tendens

Det høje søgetal på Frederikshavn Handelsskole afspejler en tendens. En opgørelse fra Region Nordjylland viser, at de unges søgemønster har ændret sig, når det kommer til uddannelsestype, sammenlignet med 2022.

I år har 1285 unge valgt en HHX som førsteprioritet, hvilket er en stigning på 236 elever i forhold til sidste år. En meget stor andel af den stigning kommer altså fra Frederikshavn Handelsskole.

Der tegner sig et billede af en populær ungdomsuddannelse, der appellerer til den nuværende unge generation.

Der var også rekordmange til handelsskolens åbent hus, som nu afspejler sig i de flotte tilmeldingstal:

- Vi håber, at de unge har kunnet mærke, at her er rart at være, når de har besøgt os til åbent hus eller været her i brobygning. Vi glæder os rigtig meget til at byde de nye elever velkommen efter sommerferien, siger Brian Andersson.

Godt 36 procent af de elever, der har søgt en gymnasial uddannelse - herunder stx, htx, hhx, hf - i kommunen, har søgt Frederikshavn Handelsskoles HHX-uddannelse. Det er en markant forøgelse i forhold til tidligere år.