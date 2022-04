Tine og Lene-Vibeke: - Sådan behandler man ikke børn med krigstraumer

ROSTRUP:Hvorfor i alverden vil Mariagerfjord Kommune sende ukrainske børn ud på en timelang, besværlig og dyr rejse til Hobro, når løsningen ligger snublende nær - kun fem minutters buskørsel fra landsbyen Rostrup, hvor ukrainerne bor?

Sådan spørger de på Astrup Friskole, der byder sig til med åbne arme og stort engagement.

I Astrup vil de hellere end gerne tage imod alle de 19 ukrainske børn i skolealderen, som er blevet indkvarteret i Rostrup, og som har ret til et skoletilbud i Danmark.

- Det vil være fuldstændig vanvittigt at bruge så meget transport for, at ukrainske børn kan komme i skole i Hobro, når der er en skole i nærområdet, fastslår Lene-Vibeke Raunholt, der er skoleleder på Astrup Friskole, Kammas Børneunivers.

- Vi kan hente og bringe børnene gratis i vores private busser hjemme, og transporttiden vil være cirka fem minutter, fremhæver hun.

Astrup Friskole har sine egne busser, og er klar til at hente de ukrainske børn på bopælen i Rostrup - en køretur på fem minutter. Foto: Torben Hansen

Astrup Friskole tilbyder tryghed og nærhed til børnene, der er flygtet med familien fra krigshandlinger i hjemlandet:

- Hvis de ukrainske børn går i skole hos os, og de en dag har ondt i maven, kan vi hurtigt køre dem hjem, tilbyder skolelederen.

Leif Skaarup, formand for børne- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune, siger onsdag til Nordjyske, at han er åben over for at finde en løsning, der involverer friskolen.

Kammas Børneunivers Kammas Børneunivers i Astrup omfatter friskole med 0.-9. klasse, vuggestue, børnehave og sfo. Der er 60 elever i friskolen. Klasserne har i gennemsnit 10 elever. Kilde: Tine Højte, lærer VIS MERE

Husk at vi er her!

Lene-Vibeke Raunholt skrev et brev til borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune - "husk, at vi er her!" - da de ukrainske familier for nogle uger siden rykkede til Rostrup.

Friskolen fik bare ikke den ønskede respons. Mariagerfjord Kommune har nemlig bestemt, at de ukrainske børn skal gå i modtageklasser i Hobro, som vi beskrev det i Nordjyske 29. marts:

De yngste skal køres med taxa fra Rostrup til Bymarkskolen; de ældste skal selv finde vej til Sproghuset i Hobro på gåben, med skolebus og tog.

Ukrainske skolebørn i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har boligplaceret 50 ukrainske flygtninge i Rostrup, på den gamle skole.

Blandt flygtningene er der 12 børn under 14 år, som tilbydes skolegang på Bymarkskolen i Hobrbo.

Syv af børnene er over 14 år og tilbydes skolegang på Sproghuset under Søndre Skole i Hobro. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Berit Vinther, skole- og dagtilbudschef, udtalte i den forbindelse til Nordjyske, at de ukrainske børn på 14 år har en alder, hvor kommunen forventer, de er mobile.

- Vi ved godt at unge, som bor i Øster Hurup og går på gymnasiet i Hobro, har en times transport. Men det er med den samme bus hele vejen! Og de er ikke traumatiserede flygtninge, siger Lene-Vibeke Raunholt.

- De ukrainske børn kan ikke nødvendigvis engelsk eller spørge om vej, påpeger hun.

Sparer taxa og bus

Astrup Friskole har 60 elever fra 0.-9. klasse og er parat til at tage imod alle ukrainske børn, som er indkvarteret i Rostrup.

Det er blandt andet i dette lokale, at lærer Tine Højte og skoleleder Lene-Vibeke Raunholt vil undervise de ukrainske børn - hvis de får lov af Mariagerfjord Kommune. Foto: Torben Hansen

- Hvordan er økonomien for kommunen, hvis I som friskole løfter opgaven med ukrainerne?

- Kommunen bliver kompenseret af staten. Og oveni vil kommunen spare udgifter til taxa og bus, svarer Lene-Vibeke Raunholt.

- Er det fordi, I er økonomisk nødlidende, at I gerne vil have flere elever?

- Alle friskoler kæmper. Vi har haft corona i to år, og vi har ikke haft mulighed for at have forældre og børn på besøg. Derfor har vi ikke haft nogen tilgang af elever af betydning under coronaen. Vi har kapaciteten, siger Lene-Vibeke Raunholt.

10 elever i klassen

Astrup Friskole er lille og overskuelig. Klasserne har i gennemsnit 10 elever. Lærer Tine Højte fremhæver, at ukrainerne hurtigt vil føle sig trygge og "set" på skolen.

Tine Højte er med i en arbejdsgruppe på skolen, som har forberedt sig på at modtage de nyankomne flygtninge, hvis det skulle blive aktuelt, og Mariagerfjord Kommunen siger ok.

- Har I også kompetencerne?

- Ja, det har vi! Jeg står for tosprogsundervisning af syrerne her på skolen, og min kollega har arbejdet med tosprogsundervisning på sin tidligere arbejdsplads, fortæller Tine Højte.

Hun er sikker på, at ukrainerne vil passe rigtig godt ind på Astrup Friskole.

- Vi har været i gang med at planlægge, at de skulle på udflugt, blandt andet for at besøge lokale ukrainske landmænd, og hver onsdag er børnene ude af huset til en aktivitet - i dag er de i Gigantium, fortæller Tine Højte.

Tæt samarbejde med forældre

Lærer Tine Højte lægger op til et tæt samarbejde med de ukrainske forældre. De skal være velkomne på skolen, hvor de kan hjælpe deres børn med at komme over sprogbarrieren.

I børnehaven, som hører under Kammas Børneunivers, er der i forvejen ukrainske børn, hvis forældre har dannet en ukrainsk forening. Dem har børnehaven et godt samarbejde med.

- Vi har ikke opsøgt forældrene i Rostrup endnu, fordi vi vil ikke være anmassende. Det ville være skønt, hvis ukrainerne fik lov at se skolen, så de selv kunne vælge , siger Tine Højte.

"Det skal give mening"

Leif Skaarup, socialdemokratisk formand for børn og familie i Mariagerfjord Kommune, lægger en vis afstand til beslutningen om, at ukrainerne skal i modtageklasse i Hobro.

- Jeg vil være åben over for at finde en løsning, som involverer friskolen, siger udvalgsformand Leif Skaarup (S). Beslutningen om, at de ukrainske børn skal i modtageklasse i Hobro, er truffet rent administrativt. Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er ikke en beslutning, der er truffet politisk, siger Leif Skaarup, som i gennem nogen tid har været sygdomsramt og ikke har holdt politisk udvalgsmøde i over en måned.

- Jeg har i dag (onsdag 30. marts) skrevet til Berit Vinther og den konstituerede direktør og sagt, at der skal findes en bedre løsning, som giver mening for de børn, der er kommet hertil. Jeg vil gerne vide, hvad der ligger bag den beslutning, som er truffet administrativt.

- Jeg vil være åben over for at finde en løsning, der involverer friskolen, siger Leif Skaarup - direkte adspurgt af Nordjyske.