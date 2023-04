Unge familier har bosat sig i lille landsamfund: Nu er den lokale skole truet af lukning

SKYUM:Thisted Kommunes udspil om en ny skolestruktur kan få konsekvenser for en gruppe unge familier, der har valgt at bosætte sig i et af kommunens landområder.

Som Nordjyske tidligere har beskrevet, har omkring 40 unge voksne under 35 år i løbet af de senere år slået sig ned i det lille landsamfund Skyum, hvor de har fået opfyldt deres ønsker om god plads og landlige omgivelser, som deres børn kan vokse op i.

Men nu kan der komme skår i glæden. Kommunens udspil lægger nemlig op til, at den lokale folkeskole i Koldby skal lukkes.

Maja Tybirk Chrisander bor i Skyum sammen med sin mand Rasmus og deres to små sønner Asbjørn og Karl-Emil, og hendes umiddelbare reaktion på nyheden var ærgrelse på børnenes vegne:

- Da jeg først hørte nyheden, tænkte jeg, at jeg da ville være træt af, at mine drenge ikke skulle gå i Koldby Skole. Men det gik også op for mig, at det jo er hele lokalmiljøet, der bliver ramt. Det handler ikke bare om, at mine børn kommer til at gå i skole et andet sted, men at hele det spirende samfund, vi har valgt at flytte ud til, kan blive påvirket, siger hun.

Maja Tybirk Chrisander kommer selv fra Koldby-området, og hun er hurtig til at indrømme, at hun formentlig var flyttet til egnen alligevel, for at have netværket tæt på. Men det er ikke det samme som, at skolen ikke har haft betydning for valget af Skyum:

- Det havde stor betydning for os, at vores børn kunne komme til at gå i skole tæt på hjemmet. Vi ved, hvad en skole gør for det område, man bor i, og vi havde også hørt, at det var en rigtig god skole.

Nu frygter hun, at en skolelukning vil bremse den positive udvikling med unge tilflyttere i Skyum.

- Kommer der overhovedet flere unge tilflyttere nu, eller stopper det, fordi der er ikke længere er en skole? Jeg tror, en eventuel skolelukning vil få stor betydning for, at der ikke er lige så mange, der vil vælge området, hvor der ellers sker en masse ting, siger hun og tilføjer:

- Det er synd, når man i mange år i hele kommunen har forsøgt at lokke os unge familier til, også udenfor Thisted, og nu gør man noget, der vil afvikle de områder i stedet for.

Maja Tybirk Chrisander peger på, at lukningen kan få konsekvenser også for den lokale Spar-butik og for foreningslivet.

- Vi har et stærkt foreningsliv omkring Koldby, men hvis børnene skal til at gå i skole i en anden by, kan de hurtigt få en tilknytning til de lokale klubber i den by i stedet. Dermed vil det blive sværere at holde liv i foreningerne her lokalt, vurderer hun.

Sammen med sin mand har Maja Tybirk Chrisander deltaget ved de borgermøder, som kommunen har holdt i forbindelse med udspillet om skolestrukturen, og hun er del af en gruppe, som er ved at stykke et høringssvar sammen. For hun er langt fra imponeret over, hvad kommunen har lagt op til i sin analyse:

- Det bærer præg af, at man har sat sig ned og tænkt på kroner og ører, i stedet for at overveje de konsekvenser, som skolelukningerne vil have på resten af lokalsamfundet.