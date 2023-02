Unge om tobak og snus: - Jeg gider jo heller ikke dø

NYKØBING:7. klasses eleverne på Dueholmskolen Trine Johansen og Joakim Lindum sidder på rad og række i gymnastiksalen blandt deres klassekammerater. Skuespiller og foredragsholder Thomas Milton har store armbevægelser, og er iført et sort jakkesæt med aviator solbriller, mens han demonstrerer, hvor sejt det er at ryge. Så ringer hans telefon.

Det er chefen fra tobaksbranchen, der vil høre om det går godt med at sælge til de unge. Her ændrer teaterforedraget sig, for nu vælger han at fortælle de unge sandheden om tobak og snus. Sandheden om hvor afhængighedsdannende og sundhedsskadelige produkterne er.

Nye skurke i tobaksbranchen

Teaterforedraget indeholder personlige fortællinger om cigaretrygere med lungekræft og skrækfremkaldende billeder af lunger sorte som kul og fyldt med tjære. Beskeden om cigaretters skadelighed skinner tydeligt igennem til folkeskoleeleverne fra forreste til bagerste række.

Men der er kommet nye skurke i tobaksbranchen, som Thomas Milton bliver nødt til at adressere i sit oplæg, det er nemlig ikke længere kun cigaretter, der advares imod. Snus, e-cigaretter og puff bars bliver også kritiseret.

- Jeg kender i hvert fald et par stykker, der ryger de der puff bars, fortæller Trine Johansen.

Puff bars er engangs-e-cigaretter, der skal smides ud efter et bestemt antal sug eller "puffs" og har en bred variation af frugtsmage. De indeholder endnu mere nikotin end almindelige cigaretter. Og når foredragsholderen spørger ud i rummet, hvor mange der har set snusposer flyde i omklædningsrum eller på fodboldbaner, stikker de fleste børn hånden i vejret.

Til venstre Joakim Lindum og til højre Trine Johansen til foredrag om tobak og snus. Foto: Bo Lehm

Ingen planer om at starte

For de to 7. klasses elever fra Dueholmskolen, Trine Johansen og Joakim Lindum, er der ingen tvivl om, hvad de mener om oplægget mod de afhængighedsskabende produkter. Billederne af de sorte lunger var skræmmende, men alligevel var det også spændende at se konsekvenserne ved produkterne.

- Det sætter i hvert fald nogle tanker i gang, og jeg synes vi fik lidt mere af vide om, hvor usundt det er. Det er i hvert fald ikke noget, som jeg har lyst til at prøve, fortæller Trine Johansen.

Joakim Lindum synes oplægget var fedt, men alligevel synes han også, at det ser lidt sejt ud at ryge. Det er dog ikke ensbetydende med, at han selv ville starte. Det er heller ikke noget, hans forældre ville synes om, også selvom hans far selv er ryger.

- Han ville skælde mig ud, hvis jeg selv begyndte, og så gider jeg jo heller ikke at dø, smiler han.