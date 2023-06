Verdens tre vildeste broer blev bygget i Aalborg

AALBORG: 37 lærlinge, studerende og elever har de seneste fire måneder været i gang med at forberede byggeriet af verdens vildeste bro i konkurrence af samme navn.

Fredag blev de tre broer så rejst over C.W. Obels Kanal i Aalborg. De tre byggehold havde alle syv timer til at rejse deres broerne, før det sidste søm skulle være sat, og der skulle kåres en vinder.

Det skriver konkurrencen Verdens Vildeste Brobyggere i en pressemeddelelse.

Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Der blev bygget en skråstagsbro, en buebro og en flydebro. De 14 meter lange broer blev bygget i beton, stål og metal og holdene bestod af otte forskellige fagligheder på de tre hold - alt fra tømrerlærlinge til handelselever og ingeniørstuderende.

Da de tre broer var rejst, blev holdet bag buebroen kåret som vinder.

Holdene blev vurderet på deres evne til at samarbejde, deres evner, faglighed, planlægning og fokus, skriver arrangørerne i pressemeddelelsen.

Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Foruden titlen som vinderne af Verdens Vildeste Brobryggere 2023 - kunne vinderne tage en præmie på 50.000 kroner med sig hjem.

Verdens Vildeste Brobyggere er Danmarks første, årlige brobygningskonkurrence, der - ifølge arrangørerne - holdes for at fejre Danmark som bronation, håndværkertraditionerne - og ikke mindst - for at få de lokale unges øjne op for erhvervsuddannelserne, skriver de i pressemeddelelsen.

Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Udover selve konkurrencen var der også underholdning med unge musikere samt taler fra blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Værterne var DR's Josefine Høgh og YouTuber og opfinder Johannes Matzen.

Man kan opleve de tre broer ved C.W. Obels Kanal i Aalborg frem til 8. juni.