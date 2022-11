Vil stoppe nedtur: Gæsterne skal tilbage

AARS/ERTEBØLLE:Den gode nyhed først: Der er virkelig brug for Vesthimmerlands Museum. Og så den dårlige: Det er meget svært få krav, ønsker og økonomi til at hænge sammen.

Det ved man godt på museet. Og nu ved politikerne det også. I hvert fald bedre end nogensinde før.

Nu er der nemlig sat ord og tal på mange af udfordringerne.

Det er tal-eksperter fra BDO Scanrevision, der på opfordring har gået museet efter, og de har fundet en del, de synes er værd at pege fingre ad.

Bygningen er kun toppen af isbjerget for hvad der sker på Vesthimmerlands Museum. Blandt andet står man for al arkæologi i kommunen: Her et smukt fund fra den nylige udgravning ved Gyvellunden i Aars. Foto: Henrik Bo

Skal ses efter

Ikke at de har fundet snyd eller alvorligt sjusk. Men en del, de synes man kan gøre bedre, når det gælder økonomi.

"Museet bør gennemgå virksomhedens forretningsgange for budgettering af arkæologien for at sikre at proceduren er hensigtsmæssig", lyder det blandt andet.

Vesthimmerlands Museum har ifølge revisorerne altid kunnet svare kreditorerne deres. Men det bekymrer, at det nogle gange må ske ved at få forskud på de bevillinger, man får fra stat og kommune.

Positiv overfor kritik

Det historiske museum deler udstillingslokaler med kunstmuseet. Det giver udfordringer, når man gerne vil lave særlige udstillinger. Her værker af Martin Bigum før ophængning. Foto: Henrik Bo

- Vi tager det positivt. Vi har det godt med, at nogen udefra ser på, hvordan vi gør, og kommer med deres syn på sagen, fortæller museets formand, byrådsmedlem og gymnasielærer Jakob Dyrman (V).

Museet har mange pligter fra staten, mange flere end de øvrige museer i kommunen. Derfor kan man ikke kun fokusere på at få gæster, men må blandt andet ud at lave arkæologi og opsamle nyere historie på mange leder og kanter.

Budgetterne har altid været stramme. Nyanskaffelser er sjældne, og arbejdsforholdene ofte under pres. For eksempel har man stadigt problemer med at opbevare sine mange genstande forsvarligt.

Jakob Dyrman tager det forholdsvist roligt, når rapporten påpeger, at besøgstallet i Aars er faldet meget siden højdepunktet i 2017. Og at det ikke kun er coronas skyld.

Mange års fremgang

- Vi har nogle begrænsninger. For eksempel kan vi ikke altid lave store sær-udstillinger, som vi vil, fordi der er en anden forening i huset at tage hensyn til (Vesthimmerlands Kunstmuseum.red), forklarer han.

Den konstruktion er bygningen født med, siden Per Kirkeby tegnede den i 90'erne. Der går oftest år mellem de store historiske udstillinger. Sådan har det været gennem alle årene.

For næsten præcis et år siden var der en om "Fangeøen i Limfjorden", Livø. I 2018 en stor en om den markante lokale familie Klein, der samtidig fortalte en del om Aars gennem 100 år.

Det vakte opsigt, da museet for nogle år siden tog kommunen rundt i en campingvogn for at komme tættere på borgerne og opsamle kulturarv. Foto: Michael Bygballe

Nyskabende museum

Nedgangen følger en lang periode, hvor museet har oplevet fremgang og stigende opbakning i lokalområdet. Faktisk siden museets direktør Broder Berg trådte til i 2008.

Historien om Aars fortalt gennem den markante familie Klein blev en stor besøgssucces i 2018. Men den slags er der sjældent plads til at lave i museets ellers flotte udstillingslokaler. Foto: Nicolas Cho Meier

Især forskning i den nyere fortid har fået et gevaldigt løft, og samarbejdet med lokalsamfundet fik en helt ny dimension, da museet tog med en campingvogn på turné til byer rundt om i hele kommunen.

Flere besøg i Ertebølle

I 2016 havde museet i Aars 16.000 gæster. Sidste år var det lidt over en fjerdedel, 4.760. I samme periode har museets afdeling i Ertebølle jævnt mest ligget på en 10-12.000 besøg og solgte i 2021 lige over 10.000 indgangsbilletter. Det selv om om stenaldercentret de fleste år kun har haft åbent halvt så mange timer som storebror i Aars.

Aars-museets "lillebror", stenaldercenteret i Ertebølle, har de sidste år overgået besøgstallet hos storebro markant. Det sker blandt andet efter en større renovering og fornyelse på stedet, der blandt andet fik en familie til at prøve at leve på stenaldervis denne sommer. Foto: Torben Hansen

Arkæologiens økonomi har fået et afsnit for sig. Kun i et af de sidste fire år er det endt ud med overskud. Sidste år lød minusset på 490.000 kroner. Derfor opfordrer rapporten til at få bedre overblik over de enkelte udgravninger, så man kan se, hvor det eventuelt går galt med økonomien.

For økonomien som helhed spiller udgifter til en uventet aftrædelse dog også markant ind.

Pas mere på

Revisorernes helt korte konklusion er, at museet skal blive skrappere til at passe på de ressourcer, det har. For eksempel at lukke den almene udstilling oftere og flytte personaletimer et andet sted hen de dage, hvor besøgstallet erfaringsmæssigt er lavt.

Fritids- og kulturvalget har rapporten på sit møde denne mandag den 7. november. Her er museets ledelse og bestyrelse indbudt for at følge gennemgangen af rapporten.

Byrådet har givet ekstra 490.000 kroner til museet på næste års budget, for at dække underskuddet i 2021.