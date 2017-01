Aggerbo med øje for kysten

Uddelte knytnæveslag: Anholdt for vold

Kvinder stjal barberblade for 9760 kroner

Jyske Ås: God bro for vildtet

Ny formand for nationalparken

Episoden udspillede sig på den 28-årige bopæl og Thisted Politi anholdt den 44-årige, som muligvis skal fremstilles i et grundlovsforhør senere tirsdag.

HUNDBORG: Mandag aften udviklede et skænderi sig til et voldeligt overfald, hvor en 44-årig mand gav en 28-årig mand en hel del knytnæveslag.

Et skænderi endte med knytnæveslag og muligvis varetægtsfængsel

