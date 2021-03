Ude af X Factor: Fremtiden bliver svær

KØBENHAVN:Med stor dramatik måtte Thomas Blachmans gruppe The Kubrix forlade "X Factor" fredag aften.

Gruppens drøm om at vinde en pladekontrakt og en session med Simon Cowell blev slukket, da Martin Jensen sendte Thomas Blachmans kæmpe gruppe ud til fordel for Oh Lands unge artist Lucca.

Herefter skred Thomas Blachman fra scenen.

Martin Jensen begrundede blandt andet sit valg med, at han havde svært ved at se The Kubrix få succes i virkeligheden. Den kritik har han haft siden første live show.

Gruppens coach, Thomas Blachman, ser dog anderledes på The Kubrix' fremtid.

-Jeg tror godt, de kan holde den kørende. De har et sammenhold, og de har selv set, hvad de kan, siger han og fortsætter:

- Vi har leveret noget, som har overrasket selv dem. Det er det, der er visualiseret, og de skal følge den opskrift.

Det blev med tårer i øjnene, at de syv unge mennesker tager afsked med programmet.

- Vi har det pissedårligt, men vi er stolte af den oplevelse, vi har haft sammen, og det tager vi med videre, siger gruppen, og den grådkvalte sanger Jerald Baldemor fortsætter:

- Det er det bedste, der er sket i mit liv. At stå sammen der på scenen var alt for mig.

Deres optræden med "Mercy” af Mø sammen med What So Not & Two Feet var dog ikke nok til at overbevise seerne om, at de skulle direkte videre.

Efter at have været i farezonen mod bookmakernes favorit, Lucca, var det et endeligt farvel lige før semifinalen.

X Factor-oplevelsen har dog ikke være forgæves for gruppen, der oprindelig blev sat sammen af deres coach, Thomas Blachman.

- Vi har fået så meget mere selvtillid. Og oven i hatten et venskab for livet.

- Vi har leveret noget god musik, og det er vi super stolte af. Det er en skam, at det skal stoppe her, siger gruppen efter aftenens show.

Fremadrettet vil gruppen forsøge at lave musik sammen. De er nemlig blevet så gode venner, at de ikke føler, at de kan gøre andet.

Det ønske kan dog blive udfordret af den geografiske spredning af gruppens medlemmer, som spænder fra Hjørring i Nordjylland til Mellerud i Sverige.

- Hvis vi har en mulighed for at lave musik sammen, er det den største drøm for at os alle.

- Det bliver svært med det geografiske, men det kan sagtens lykkes. Vi skal hænge ud så meget, som vi kan, siger The Kubrix.

Med The Kubrix ude af musikkonkurrencen er der nu fem deltagere tilbage i årets "X Factor".

De resterende deltagere går på scenen igen næste fredag til semifinalen, hvor de skal på scenen to gange.

Først skal de optræde for fuld skrue med blæsere og dernæst med en akustisk optræden.

Det kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.00.

