Udendørslys skyld i brand: Naboer reddede hus fra at brænde ned

DROF:Nogle sætter pris på et godt naboskab, og et ældre ægtepar i på Kvisselholtvej i landsbyen Dorf, har i hvert fald grund til at være glade for deres nabo.

Naboen er nemlig årsagen til, at ægteparret stadig har deres hus.

Det kunne nemlig være gået meget galt natten til fredag.

Det ældre ægtepar havde ikke slukket et udendørslys på et havebord, da de gik i seng torsdag aften. Lyset stod på et træbord.

- Da en nabo stod op ved fire-tiden for at tage på job, kunne vedkommende se, at der var flammer i bordet inde ved siden af, fortæller Bo Isaksen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Naboen kom straks op, slog alarm og kom over og fik vækket det ældre ægtepar.

Naboer og ægtepar fik i fællesskab næsten slukket ilden med en pulverslukker og en haveslange.

Da brandfolkene fra Dronninglund kom frem, var der således kun lidt ild i tagudhænget

- Det er utroligt heldigt og godt arbejde af naboen. Det er et træhus, som det ældre ægtepar bor i, og havde ilden fået fem eller ti minutter mere, så havde huset ikke været her nu, siger Bo Isaksen.

Han fortæller, at manden i huset blev kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning. Han havde stået i røgen i forbindelse med slukningen af ilden. Hans kone slap for en tur på sygehuset, selv om der blev rekvireret to ambulancer til branden.

- Vi kunne hurtigt få slået hul i taget og slukket ilden, men det er takket være godt arbejde fra naboerne og mandens slukningsarbejde, at huset blev reddet, siger Bo Isaksen.

Kvinden, der havde glemt udendørslysene, har ifølge Nordjyllands Politi fået en bøde for brud på beredskabsloven.