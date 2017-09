Udenlandske bilister skal betale for at køre i Danmark

DANMARK: Når danskerne fremover kan købe billigere biler, så skal udenlandske bilister være med til at betale for gildet.

Det fremgår af en aftale om bilafgifter, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag aften er blevet enige om.

- Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler, står der i aftaleteksten.

En sådan ordning kan tidligst indføres fra 2020.

Vejafgiften vurderes til at kunne indbringe statskassen 300 millioner kroner årligt.

Udenlandske bilister skal ifølge regeringen betale op mod 1000 kroner om året for at køre på danske veje.

Regeringen og DF vil lade sig inspirere af den model for vejafgifter, der er planlagt i Tyskland.

Ifølge regeringen lægger tyskerne op til, at afgiften maksimalt kan være på 130 millioner euro om året - svarende til cirka 975 millioner kroner.

Det er ikke kun de udenlandske bilister, der rammes på pengepungen. Tyskerne lægger op til, at tyske bilister også skal betale en vejafgift løbende. Men de får så en reduktion af de løbende afgifter.

Det samme skal ske i Danmark. Det vil betyde, at danske bilister kan se frem til at betale op mod 1000 kroner om året i vejafgift, men at de løbende afgifter så vil falde tilsvarende.

- Vi laver den danske model ligesom den tyske model. Her betaler tyskerne 1000 kroner og får dem refunderet, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Danskere, der vil køre i Tyskland, betaler, afhængigt af hvor lang tid de skal være der. Og sådan bliver det også her.

- I Østrig køber man en vignet, der gælder i 14 dage. Men man kan også købe for en længere periode til en højere pris.

- Og hvis man vil have ret til at køre i Østrig i et helt år, så skal man betale det samme som østrigerne. Det bliver det samme her, siger finansministeren.

Ifølge aftaleteksten koster det mellem 2,5 euro og 25 euro for ti dages kørsel. Prisen for to måneder varierer fra syv til 50 euro.

Bilejernes organisation, FDM, glæder sig over aftalen. Det skyldes, at biler bliver billigere at køre.

Afdelingschef Torben Kudsk Lund noterer sig dog, at en del af besparelsen vil blive spist af løbende afgifter såsom vejafgiften.

- De nye biler, som fra 3. oktober får glæde af en lavere registreringsafgift, de skal betale en højere ejerafgift, siger han.

- Hvis man har en Opel Passat, sparer man umiddelbart 58.300 kroner i afgift. Men så stiger ejerafgiften. Så efter tre år er det kun 43.000 kroner, du har sparet.

Det bliver særligt biler med ringe brændstofforbrug og sikkerhed, hvor besparelsen spises år for år af løbende afgifter.

Regeringen peger på den tyske model som forbillede for den kommende danske model. FDM påpeger dog, at EU-Domstolen stadig mangler at tage stilling til en sag om lovligheden af den tyske model.

/ritzau/