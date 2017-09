Udenlandske hæveautomater: Pas på gebyrer

DANMARK: Pas på, hvilken automat du bruger, når du skal hæve penge.

Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, efter at flere udenlandske automater bliver stillet op i Danmark, særligt de turistede steder. De danske banker tager nemlig gebyrer på op til 40 kroner, når du hæver her.

- Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om de her meget høje hævegebyrer er på kanten af konkurrencereglerne. Gebyrerne må ikke være så høje, at de er ude af trit med de omkostninger, der er ved at producere ydelsen, siger Troels Holmberg, der er seniorøkonom i Forbrugerrådet til DR P4 København.

Han understreger samtidig, at mange danskere slet ikke ved, der er et gebyr, når du hæver i automater i Danmark. Euronet har nu over 100 automater i Danmark. og udviklingen sker samtidig med, at de danske banker på ti år har lukket næsten 700 hæveautomater.

På grund af de høje gebyrer, opfordrer Troels Holmberg til, at man læser det med småt i sin bankaftale, inden man du putter sit dankort ind i de udenlandske hæveautomater.

- Du skal tjekke med din bank, hvilken gebyrer de har. Og hvis du er ude at handle og får brug for kontanter, så kan du gå efter automaterne med et Dankort logo på. En anden mulighed er, at du hæver over beløbet ude i butikkerne, siger han til DR P4 København.

Hvis du er kunde i fx Danske Bank eller Ringkjøbing Landbobank koster det minimum 30 kroner i gebyr. Ingen af bankerne har ønsket at stille op til interview, men afdelingsdirektør i Danske Bank svarer DR i en mail.

- Gebyret er det samme, som hvis man hæver i en hæveautomat, der rent fysisk er placeret i udlandet, skriver afdelingsdirektør Mark Namensen til DR P4 København.

Et gebyr der varierer en hel del fra bank til bank.

Er du kunde i Nordea skal du maksimalt betale 8 kroner for at hæve.

- Før tog vi en procent af beløbet, der blev hævet, og minimum 30 kroner. Det gik vi væk fra, fordi vi gerne vil være nemmere at have med at gøre. Det skal være mere transparent, siger Mads Skovlund Pedersen, der er bankdirektør for privatkundeforretningen i Nordea til DR P4 København.