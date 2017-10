Udenlandske investorer stævner OW Bunkers børsbanker

KØBENHAVN: En gruppe af op til 30 internationale investorer har stævnet bankerne bag OW Bunkers børsnotering for et trecifret millionbeløb. Det fortæller selskabet Deminor, der repræsenterer sagsøgerne.

OW Bunker krakkede i 2014 spektakulært mindre end et år efter sin børsnotering.

Prospektet - en stor rapport om selskabet, der skal sikre, at investorer ved, hvad de investerer i ved en børsnotering - blev udarbejdet af Carnegie og Morgan Stanley. Det er disse, der er stævnet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har indgivet en stævning i København mod Morgan Stanley og Carnegie.

- Der er tale om erstatningskrav fra 25-30 internationale, institutionelle investorer på samlet omkring 70 millioner euro (521 millioner kroner red.), siger den ansvarlige for sagen hos Deminor, Joeri Klein.

Deminor, og sagsøgerne de repræsenterer, forbeholder sig retten til også at sagsøge OW Bunkers tidligere ledelse, konkursboet, kapitalfonden Altor, der sendte OW Bunker på børsen, og Deloitte, der var OW Bunkers revisor.

Dermed vokser mængden af søgsmål i sagen om OW Bunkers krak. Også en gruppe danske, institutionelle investorer, private investorer og konkursboet har rejst krav på trecifrede millionbeløb.

Gruppen af danske, institutionelle investorer, der tæller blandt andre ATP, udvidede i september deres søgsmål til også at omfatte investeringsbankerne Morgan Stanley og Carnegie.

- Det er vores vurdering, at bankerne har haft kendskab til OW Bunkers spekulationsaktiviteter, og at bankerne har medvirket til at vildlede investorerne.

- På den baggrund kan de efter vores vurdering gøres erstatningsansvarlige, skrev ATP’s juridiske chef Tomas Krüger Andersen i den forbindelse.

OW Bunker gik på børsen i marts 2014 med en markedsværdi på 5,9 milliarder kroner. Selskabet blev af sine tidligere ejere og investeringsbankerne beskrevet som enormt stabilt og sikkert.

Allerede november samme år gik OW Bunker dog konkurs, da man havde handlet med meget risikofyldte oliekontrakter. Investorer og nye aktionærer mistede alt.

