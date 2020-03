Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser

KØBENHAVN:Fra fredag og en måned frem fraråder de danske myndigheder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde, hvor også direktøren for Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger deltager.

Det vil sige fra fredag den 13. marts og til og med påskeferien, som slutter mandag den 13. april.

- Beslutningen er taget ud fra et hensyn til at stoppe smitte, men også for at undgå, at danskere strander i udlandet, hvis andre lande lukker for udrejse, siger Jeppe Kofod.

Myndighederne råder alle danskere til at komme hjem fra udlandet hurtigst muligt, medmindre man bor i det land, man er i.

- Budskabet er helt klart: Overvejer man at rejse til udlandet, så lad være. Er man i udlandet, så skal man komme hjem hurtigst muligt, siger Jeppe Kofod.

60.000 danskere har registreret sig på danskerlisten, oplyser direktør for Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen.

Men fordi alle ikke registrerer sig på danskerlisten, skønner han, at der kan være op mod 100.000 danskere i udlandet.

Dermed er det mange tusinde danskere, der nu skal hjælpes hjem efter skærpelsen af rejsevejledningen.

Han oplyser, at der er 21.000 aktive danske sim-kort i USA. Der er desuden 10.000 aktive danske simkort i Østrig, som har været en af de afgørende smittekilder i forhold til Danmark.

I øjeblikket betegner Udenrigsministeriet en række områder som højrisikområder. De er markeret med rød. Det gælder fire regioner i Italien, hele Iran, dele af Sydkorea, Hubei-provinsen i Kina og Tyrol i Østrig.

For alle andre lande bruger Udenrigsministeriet betegnelsen orange. Det er på trods af opfordringen til at rejse hjem og undlade udrejse.

Om det siger Erik Brøgger Rasmussen:

- Når vi ikke går i rød, så er det fordi, at rød betyder, at man skal hjem og i karantæne. Der er vi ikke. Rejseselskaber og forsikringsselskaber skelner typisk ikke mellem orange og rød, siger han.

Klokken 17.00 vil Borgerservice mødes med repræsentanter for rejsebranchen for at sikre danskeres hjemrejse fra udlandet.

- Det udvikler sig meget hurtigt lige nu. Vi forsøger at få danskere hjem, inden det ikke kan lade sig gøre, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Er man i udlandet bør man registrere sig på Udenrigsministeriets danskerliste.

/ritzau/