Udgift til anbringelser skal endevendes

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Byråd får nu et notat om udgifterne til anbringelse af børn uden for eget hjem.

Det blev resultatet af den kritik, som byrådsmedlem Peter Nielsen (K) har rejst om de tilbagevendende problemer med at styre omkostningerne til anbringelser.

Peter Nielsen gentog sin kritik på onsdagens byrådsmøde og efterlyste gennemsigtighed og overskuelighed.

- Som byrådsmedlem bliver man forvirret og kan have svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned. KL’s nøgletal stemmer ikke overens med det, vi hører fra B&U, så hvem skal vi tro på og hvad er sandheden, spurgte Peter Nielsen, der foreslog en ekstern undersøgelse.

Det får han ikke, men borgmester Birgit Hansen vil bede forvaltningen redegøre for de faktiske forhold på området - og sendte desuden det signal, at der skal maksimalt fokus på anbringelses- og familieområdet.

SF: En kollektiv opgave

Der var ikke den store lyst til at debattere Peter Nielsens kritik i byrådssalen, men sagen er nået helt til Christiansborg. Torsdag udsendte SF’s pressekonsulent på Christiansborg en pressemeddelelse med budskabet om, at alle kommuner skal hæfte mere kollektivt for udgifter til anbragte børn.

Viborg, Odder, Assens og Halsnæs kommuner kæmper, som Frederikshavn Kommune, med alvorlige budgetoverskridelser på grund af løbske udgifter til anbragte børn.

SF vil genindføre et grundtakstsystem i sager om anbragte børn. Det vil betyde at alle kommuner solidarisk deler regningen for toppen af udgiften for anbringelse af børn.

- En del mindre kommuner er i forvejen økonomisk pressede og dyre foranstaltninger og anbringelser kan let vælte læsset. Det skal hele samfundet tage et medansvar for, så udgifterne for anbragte børn ikke rammer skævt landet over, hedder det i pressemeddelelsen.

- Selvfølgelig skal kommunen altid vælge det der er bedst og billigst. Men en kommune må ikke føle sig presset til at vælge en løsning, som ikke er i barnets tarv, for at få pengene til at slå til. Her må samfundet som helhed til lommerne, så vi fordeler udgifterne mere ligeligt, hedder det i SF's kommentar fra Christiansborg.