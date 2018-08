Udlej sommerhuset og tjen det hjem over tid

KØBENHAVN: Vil du gerne købe et sommerhus, men ikke stå med hele udgiften alene, så kan udlejning af huset være en af vejene frem.

Ved at leje ud kan man få dækket en del af sine udgifter til eksempelvis lån og almindeligt vedligehold.

Men rundt om i sommerlandet er der stor forskel på, hvor hurtigt man via udlejning kan tjene nogle eller alle sine penge hjem igen.

For det er ikke en naturlov, at man har en høj lejeindtægt i de dyre områder og en tilsvarende lav lejeindtægt i de billige sommerhusområder.

Det viser en opgørelse, som Boligsiden.dk har lavet sammen med sommerhusudlejningsportalen feline.dk.

- Vi har sammenholdt boligpriserne med lejeindtægterne, så man kan se, hvor man populært sagt får flest lejekroner for prisen, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

- Hvis man hurtigst muligt vil kunne tjene sommerhuskøbet hjem, skal man kigge i områder som Rødby, Frederiksværk, Glesborg og Vig. Her kan man faktisk få sommerhuse til nogle fornuftige priser, men samtidig kan man også få nogle gode lejeindtægter, siger hun.

I Hornbæk skal man leje huset ud over tre gange så længe som et sommerhus købt i Rødby.

- Så selv om du kan få en okay lejepris i områder som Hornbæk, Henne, Blåvand, Fanø og Blokhus, så er sommerhuset i sig selv dyrt at anskaffe, hvilket forlænger tiden, før købet er tjent hjem, siger Birgit Daetz.

Regler og skat

Når man lejer sit sommerhus ud, er der nogle regler, man skal overholde. Blandt andet må man kun leje sommerhuset ud i 13 uger i perioden 1. oktober til 31. marts. Resten af året er der ingen restriktioner, oplyser Boligejernes Videncenter.

Derudover skal man betale skat af lejeindtægten, dog er de første 40.000 kroner skattefrie, når man lejer ud via et bureau. Udlejer man privat, er bundfradraget 11.000 kroner, oplyser Skat.

- Lejer man det ud for mere end de 40.000 kroner, skal du jo også svare skat, og så tager det endnu længere tid til at få det til at løbe rundt, påpeger Birgit Daetz.

Og så skal man ifølge hende huske, at man tjener mest på udlejning ved at leje ud i sommerferien og andre ferier, hvor man så selv ikke kan opholde sig i huset. Så det skal men have med i sine overvejelser, når man køber et sommerhus med henblik på udlejning.

Fakta: Tjen investeringen hjem via udlejning De tre områder, hvor det tager længst tid at tjene sommerhuskøbet hjem via udlejning:

- Hornbæk.

- Henne.

- Blåvand.

De tre områder, hvor det tager kortest tid at tjene sommerhuskøbet hjem via udlejning:

- Glesborg.

- Frederiksværk.

- Rødby.

Lejepriserne er fra 2018, mens salgspriser er fra 2017, idet lejepriser typisk bliver fastsat året før.

Kilder: Boligsiden.dk, Feline.dk. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/