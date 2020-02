Udligningsreform: Minister sender beklagelse til alle partier

KØBENHAVN:Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har sendt en beklagelse til Folketingets partier.

Det sker, efter at regeringen er blevet kritiseret for at tilbageholde data i forbindelse med et udspil til en udligningsreform for kommunerne.

Sagen handler om en tabel over de økonomiske konsekvenser for kommunerne i forbindelse med regeringens forslag til en udligningsreform.

Tabellen har ifølge mediet NB Økonomi været afgørende for alle kommuner. Samtidig har den været central for den offentlige debat om reformen.

Astrid Krag mener, at der udelukkende er tale om, at det ikke har stået tydeligt, hvordan beregningsmetoden var i modellen.

- Der er hverken tale om manipulation, eller at noget er hemmeligholdt. De beregninger, som ministeriet har lagt frem, er fuldstændig retvisende.

- Det handler om to forskellige måder at regne virkningerne for de enkelte kommuner ud på. Der er ikke tale om en fejl, men at beregningsmetoden kunne have stået tydeligere.

- Det har jeg beklaget, fordi jeg synes ikke, at man skal om på sidste side i et notat for at finde det. Det skulle have stået under tabellen, siger ministeren.

Hun mener, at de debatten om beregningsmetode bør stoppe.

- Det er på tide, at vi diskuterer substansen nu, siger Astrid Krag.

Frustrationerne over regeringens håndtering af sagen kan mærkes ude i kommunerne. Ikke mindst i Gentofte Kommune, der står til at blive den helt store taber i udligningsspillet.

Indrømmelserne fra ministeren dækker ifølge borgmester Hans Toft (K) over en ekstraregning på 50 millioner kroner - penge som skal lægges oveni de knap 300 millioner, kommunen allerede stod til at miste som konsekvens af reformen.

- Jeg har i mine 27 år som borgmester aldrig oplevet et mere manipulerende spin end dette, og nu har vi så fået vores værste anelser bekræftet - nemlig at regeringen har fortiet de samlede økonomiske konsekvenser af regeringens udligningsreform, siger Hans Toft i en pressemeddelelse.

Regeringen er blevet hårdt kritiseret for ikke at fremlægge alle relevante beregninger og analyser bag forslaget til en udligningsreform.

Onsdag præsenterede Social- og Indenrigsministeriet så en række nye notater og beregninger. Dermed skulle "alle relevante" tal nu være lagt frem.

Det var både støttepartier, opposition og eksperter dog ikke enige i.

- Ministeren siger i en pressemeddelelse, at det hele er lagt frem. Det er det jo bare ikke på nogen som helst måde, sagde Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, til Ritzau torsdag.

Venstre har flere gange afvist at forhandle med regeringen, før alle data var lagt frem.

Den nye situation ændrer ikke just på det, siger Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre.

- Regeringen opfører sig dybt kritisabelt. Først mørklægger de væsentlige oplysninger og beregninger, vi i 14 dage har kæmpet for at få dem til at fremlægge. Dem har vi fortsat kun fået brudstykker af.

- Og nu bliver det afsløret, at regeringen har skjult en række oplysninger, der har store økonomiske konsekvenser, siger Sophie Løhde.

Hun mener, at debatten om udligningen tydeligvis har hvilet på et forkert grundlag. Der er ikke blot tale om en lille detalje, siger Sophie Løhde.

/ritzau/