Udløbet gavekort kunne stadig bruges

NORDJYLLAND: Et gavekort gælder i tre år. Men i nogle tilfælde kan det faktisk lade sig gøre at bruge det efter tre år. Det viser en frisk afgørelse fra Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme.

Sagen handlede om et gavekort til tre overnatninger på et feriecenter til en værdi af 1359 kroner. Kortets ejer fik det forlænget to gange, så det var gyldigt i sammenlagt fem år. Da ejeren derefter ville bruge det, afviste feriecentret at indløse det.

Men den gik ikke, for på kortet stod udtrykkeligt, at det havde den betalte værdi, hvis forbrugeren ikke nåede at bruge det i den periode, der stod på kortet. Derfor gav Ankenævnet kortets ejer medhold.

Styrelse advarer

Sagen har fået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at rykke ud med en påmindelse om, at man gør klogt i at være opmærksom på, hvad betingelserne er for et gavekort.

- Et gavekort er efter forældelsesfristerne gyldigt i tre år, og derefter vil pengene som udgangspunkt være tabt. Der kan dog være tilfælde, hvor forbrugeren og virksomheden har aftalt specifikke vilkår for at bruge kortet, og så er det dem, der gælder, fastslår souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I en undersøgelse, som styrelsen fik foretaget sidste år, svarede godt 20 procent af danskerne, at de inden for de seneste to år havde kasseret mindst et gavekort, fordi det var udløbet.