Udmagret spækhugger fortsat i live efter fire uger i Limfjorden

NORDJYLLAND:Det er fire uger siden, at en spækhugger forvildede sig ind i Limfjorden.

Søndag er der fortsat liv i det tonstunge dyr, der ligger på cirka en meters dybde.

- Jeg var nede og se til den i morges (søndag morgen, red.), og den ligger på samme sted. Den gør det, den har gjort det sidste lange stykke tid, altså nærmest ingenting.

- Men den trækker vejret. Så der er liv, siger vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen.

Da spækhuggeren første gang blev observeret på lavt vand ved Hals, blev dyret trukket fri.

Herefter svømmede spækhuggeren ind til grønlandshavnen i Aalborg. Men dagen efter svømmede den tilbage til det samme område, hvor dyret fortsat er.

Hvalen har ifølge vildtkonsulentens vurdering ikke taget føde til sig.

- Den har ikke spist, og den har formentlig også kun haft et meget begrænset væskeindtag. Det er ret utroligt. Noget tyder på, at den er ved at tære sit spæklag op, siger Ivar Høst.

Han henviser til de seneste dronebilleder, der er taget af dyret set oppefra.

- Spækhuggeren begynder at se smal ud over ryggen fra rygfinnen og bagud. Noget tyder på, at den virkelig har tæret på sine ressourcer, siger han.

Beslutningen er fortsat, at der ikke vil blive gjort flere forsøg på at flytte dyret.

- Hvis vi trak den ud af Limfjorden, ud i Kattegat, så ville det måske være at sende dyret ud for at drukne i løbet af kort tid, fordi det ikke har kræfter til at holde sig oppe. Det ville jo være at gøre det en bjørnetjeneste. Så i respekt for dyret laver vi ikke flere forsøg, siger Ivar Høst.

Hvor længe dyret kan holde sig i live er ifølge vildtkonsulenten ikke til at spå om.

Men han regner det ikke længere for sandsynligt, at spækhuggeren pludselig forlader Limfjorden af sig selv.

- I den første uge til halvanden vurderede jeg, at der var håb, så længe den trak vejret. Det punkt er vi ude over nu. Jeg tror, at den dør, der hvor den ligger nu.

Det har været overvejet, om man kunne gøre en ende på dyrets lidelser og aflive det.

Men vurderingen er, at det ikke kan foregå på en forsvarlig måde.

- Vurderingen fra dyrlæger og eksperter i ind- og udland er, at det ikke kan gøres forsvarligt - både af hensyn til dyrevelfærden og til sikkerheden for de personer, der skulle forestå en aflivning.

- Når vi ikke kan garantere, at det kan ske uden lidelse og smerte for spækhuggeren, så vil vi hellere lade være, siger Ivar Høst.