HELE LANDET: Udsigten til isdøgn i denne uge - altså hele døgn uden temperaturer over frysepunktet - er aflyst. Der er højere temperaturer på vej.

Dog gælder det om at komme ud og nyde solen mandag, for allerede tirsdag afløser skyer og dis det flotte vejr.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt mandag morgen.

- Det bliver den sidste rigtigt flotte vinterdag i denne omgang, for allerede natten til tirsdag kommer skyerne, siger hun.

- Vi er startet ud med en rigtig kold mandag morgen med frostgrader i hele landet. I Midtjylland er vi helt nede på 10-13 graders frost - og ellers tre-fem graders frost de fleste andre steder, siger Trine Pedersen.

Op af dagen stiger temperaturen, og ved middagstid vil den være oppe på omkring frysepunktet. Samtidig bliver det solrigt, ligesom at vinden vil være svag.

Op til otte graders varme

Men allerede natten til tirsdag kryber skyerne ind over landet vestfra. Og det vil være tendensen ugen ud, vurderer Trine Pedersen.

- Vi vil få skyet og diset vejr, siger hun.

Til gengæld holder skyerne på varmen, hvilket betyder, at temperaturen vil holde sig over frysepunktet døgnet rundt resten af ugen.

Dermed behøver ingen bilister at bekymre sig om at skulle ud og skrabe is af bilruderne om morgenen.

- Døgntemperaturen kommer faktisk til at ligge på mellem fire og otte graders varme, siger den vagthavende meteorolog, som også lover meget lidt nedbør.

- Der kan komme nogle dryp ind i mellem, men det vil være ganske få, siger hun.

- Det bliver i det hele taget en halvgrå og mild uge, tilføjer hun.

Og selv om "vi er tilbage i den gode, gamle vestenvind", som Trine Pedersen betegner vinden, så er det faktisk ikke meget, vi kommer til at mærke til den i løbet af ugen.

- Vi får sådan en let til jævn vind. Ved kysterne måske en frisk vind. Så det er egentlig ikke slemt, siger hun.

