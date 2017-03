ASAA-THISE: Kun fem børn skal starte i 0. klasse på Asaa Skole efter sommerferien, og Thise Skole får kun ni nye børn. Det er begge steder noget færre end man er vant til.

Det fremgår af skoleindskrivningstallene, som børne- og skoleudvalget skal drøfte tirsdag, at der faktisk er 25 børn i årgangen i Asaa Skoles skoledistrikt. Men nogle forældre vælger Agersted Friskole eller Dronninglund Skole i stedet.

- En stor del af de elever, der hører til i Asaa skoledistrikt, bor i Agersted lige i år. De kommende år ser det anderledes ud, siger Steen Jensen, der peger på, at det har stor betydning, hvor børnene bor.

I Thise kunne man på papiret have haft 19 børn, men man får kun ni, og det er også noget lavere, end man plejer. Skoleleder Carsten Bruun fortæller, at det hænger sammen med, at Thises distrikt også omfatter Stenum, og der har der i mange år været en friskole, som forældrene dér generelt vælger.

- Vi er en landsbyskole, så vi får stort set alle børnene fra vores egen børnehave, fortæller han - og peger på, at man om et par år kommer oppe over 20 børn igen.

I Asaa planlægger man at køre med aldersintegreret undervisning, så man ikke får en lille klasse på fem, og i Thise vil man skemalægge nogle af timerne ens for 0. og 1. klasse, så de kan få undervisning sammen.

Det er ikke kun Asaa og Thise, der får få børn. Det er de små årgange, der nu er ved at blive gamle nok til at blive skolebørn. Der er simpelthen bare markant færre børn, end der er på de tidligere årgange.

I Flauenskjold får man kun 11 nye elever, og i Ø. Brønderslev får man kun børn nok til en enkelt klasse med 23 nye skolebørn i. Der plejer at være nok til to klasser. Også Skolegades Skole tager et solidt dyk.