Udsigt til tæt ferietrafik på vejene: Sådan kommer du uden om spidsbelastningen

HELE LANDET: Skolernes sommerferie begynder i den kommende weekend, og det er samtidig startskuddet for en af mest travle weekender på de danske veje.

Vejdirektoratet forventer trængsel på vejene stort set hele weekenden.

Allerede fra fredag eftermiddag skal man som trafikant være opmærksom på risikoen for tæt trafik og mindre kødannelser, når den første ferietrafik blander sig med eftermiddagens sædvanlige myldretidstrafik.

Og især på Holbækmotorvejen skal trafikanterne indstille sig på trængsel. Her vil trafikken være ekstra tæt på grund af Roskilde festivalen.

Generelt forventer Vejdirektoratet, at trafikken bliver mest presset lørdag mellem kl. 10 - 16. Her må man regne med tæt rejsetrafik og risiko for kødannelser flere steder på det hjemlige vejnet.

Trafikken vil hovedsagligt bevæge sig på tværs af landet fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde samt sydover mod Tyskland.

Lørdage er værst

Hvis man kigger længere frem, skal trafikanterne generelt indstille sig på tæt rejsetrafik på især lørdagene i løbet af sommerferien. Det gælder især på den vestlige del af Fynske Motorvej, på Vestmotorvejen og henover Storebælt samt på E45 til og fra den tyske grænse.

Der vil også være tæt trafik i weekenderne på de foretrukne ruter til og fra sommerhus- og ferieområder.

Derudover skal trafikanterne være opmærksom på, at der er reparationsarbejde i gang på Gl. Lillebæltsbroen, der holder køresporene spærrede indtil midten af oktober. Skal man rejse mellem Fyn og Jylland kan man således kun køre ad den Ny Lillebæltsbro. Det kan forårsage perioder med forlænget rejsetid, da alle er nødt til at køre den samme vej.

Læs hele Vejdirektoratets trafikprognose for trafikken i sommerferien.